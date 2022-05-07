Регулярная часть второго дивизиона Англии официально завершена, но есть один нерешенный вопрос.

Сегодня одновременно состоялись все матчи 46-го тура, подытожившего турнирную таблицу Чемпионшипа.

Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем

Чемпионом стал Фулхэм, вместе с которым напрямую в АПЛ вышел Борнмут. Питерборо, Дерби и Барнсли – три наихудших команды, поэтому опускаются в Лигу 1. У четырех клубов впереди плей-офф, который определит последнего обладателя путевки в самую богатую лигу мира.

Хаддерсфилд – Лутон (13 и 16 мая)

Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед (14 и 17 мая)

На 29 мая запланирован финал, после которого станет известно имя третьего новичка АПЛ в сезоне 2022/23.