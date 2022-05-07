Определились все участники плей-офф Чемпионшипа – последний шанс попасть в самую богатую лигу мира
17:50 - Читати українською
Регулярная часть второго дивизиона Англии официально завершена, но есть один нерешенный вопрос.
Сегодня одновременно состоялись все матчи 46-го тура, подытожившего турнирную таблицу Чемпионшипа.
Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем
Чемпионом стал Фулхэм, вместе с которым напрямую в АПЛ вышел Борнмут. Питерборо, Дерби и Барнсли – три наихудших команды, поэтому опускаются в Лигу 1. У четырех клубов впереди плей-офф, который определит последнего обладателя путевки в самую богатую лигу мира.
Хаддерсфилд – Лутон (13 и 16 мая)
Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед (14 и 17 мая)
На 29 мая запланирован финал, после которого станет известно имя третьего новичка АПЛ в сезоне 2022/23.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter