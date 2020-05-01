По стопам Хакими – Боруссия Д планирует превратить в суперзвезду еще одного фулбека Реала

Боруссии понравилось сотрудничать с Реалом. Возможны новые трансферы между Мадридом и Дортмундом.

Боруссия полностью довольна арендой Ашрафа Хакими из Реала – марокканец провел замечательные 2 сезона в Дортмунде и превратился в одного из лучших латералей планеты. Подписать с Ашрафом полноценный контракт вряд ли удастся, однако "шмели" уже положили глаз на другого фулбека мадридцев – Серхио Регилона, информирует ABC de Sevilla.

Реал остановил переговоры с Хакими о новом контракте

Регилон в этом сезоне на правах аренды играет за Севилью. Играет очень прилично и стабильно, однако андалусийцы не имеют опции выкупа левого защитника. На Серхио претендует более 10 европейских клубов, среди которых Тоттенхэм, Арсенал и ПСЖ.

Судьбу футболиста должен решить Зинедин Зидан. Вопрос в том, видит ли тренер Регилона в составе, учитывая конкуренцию на его позиции со стороны Ферлана Менди и Марсело.

У Боруссии левый фланг обороны также укомплектован, но Рафаэл Геррейро хочет играть в атаке и задумывается о трансфере, Нико Шульц разочаровывает, а Марсель Шмельцер уходит на пенсию.

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