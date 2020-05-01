Стопами Хакімі – Борусія Д планує перетворити на суперзірку ще одного фулбека Реала

Борусії сподобалося співпрацювати з Реалом. Можливі нові трансфери між Мадридом і Дортмундом.

Борусія повністю задоволена орендою Ашрафа Хакімі з Реала – марокканець провів чудові 2 сезони в Дортмунді та перетворився в одного з найкращих латералів планети. Підписати з Ашрафом повноцінний контракт навряд чи вдасться, однак "джмелі" вже накинули оком на іншого фулбека мадридців – Серхіо Регілона, інформує ABC de Sevilla.

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Регілон у цьому сезоні на правах оренди грає за Севілью. Грає дуже пристойно та стабільно, однак андалусійці не мають опції викупу лівого захисника. На Серхіо претендує понад 10 європейських клубів, серед яких Тоттенхем, Арсенал і ПСЖ.

Долю футболіста повинен вирішити Зінедін Зідан. Питання в тому, чи бачить тренер Регілона в складі, враховуючи конкуренцію на його позиції з боку Ферлана Менді та Марсело.

У Борусії лівий фланг оборони також укомплектований, але Рафаел Геррейро хоче грати в атаці та задумується про трансфер, Ніко Шульц розчаровує, а Марсель Шмельцер йде на пенсію.

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