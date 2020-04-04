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Реал остановил переговоры с Хакими о новом контракте

10:00 42 Читати українською
Реал остановил переговоры с Хакими о новом контракте
Ашраф Хакими / Фото DFL

Будущее защитника Ашрафа Хакими остается под вопросом.

Представители мадридцев намерены вернуться к пересмотру новых контрактов с игроками только после завершения пандемии, сообщает AS.

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Это касается и защитника Реала Ашрафа Хакими, который защищает цвета Боруссии Д на правах аренды. Ранее, "сливочные" уже начали переговоры с агентами игрока, но кризис от коронавируса может повлиять на их решение.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Хакими провел 25 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 10-ю ассистами.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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