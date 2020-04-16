Лунин бросает вызов Куртуа, приговор обладателю Золотого мяча – Реал ждет 10 "войн", фанаты решили все

Достоин ли игрок сборной Украины Мадрида? Болельщики подсказывают Зидану, как действовать в отношении Лунина и не только. Реал ждет "война поколений", считает мадридское издание Marca.

На сайте популярной испанской газеты был проведен опрос фанатов "бланкос" по 10 дуэлям нового сезона. Лунин – один из героев этой масштабной "войны" молодых с опытными. Зидан обладает той роскошью, что может выбрать команду, средний возраст которой составит 20 лет, или снова положиться на ветеранов, и тогда она будет старше на декаду. Первые проблески революции мы увидели в прошлом сезоне – сначала Винисиус возглавил "мятеж", а затем и Регилон на некоторое время отвоевал позиции. Старая гвардия пошатнулась, но сумела противостоять большим чисткам благодаря приходу Зидана. Впрочем, сейчас наступает пора новых вызовов.

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Marca считает, что это только вопрос времени, когда молодые таланты, в которых инвестировали большие средства, начнут все активнее стучаться в двери основы. Вратарь сборной Украины вошел в список топ-10 самых горячих батлов в "войне поколений". Лунин является основным в этой наполненной надеждами команде 20+, считает редактор "королевского" отдела Хосе Луис Кальдерон. "Это война 10 лет в Мадриде. Борьба между ветеранами и новенькими. Как бы ни завершился сезон, очевидно – восстание молодых неминуемо".

Бейл, Марсело, Кроос и Модрич уже чувствуют угрозу, а Иско и Карвахаль с тревогой ожидают скорого возвращения Эдегора с Ашрафом, выступающих в аренде. Рамос и Бензема на очереди, хотя пока их позиции остаются неприкосновенными. Амбиции "детей" и старение легенд провоцируют определенное напряжение внутри раздевалки. Кто-то уже вырос из пеленок, поэтому не хочет возвращаться на скамейку, как норвежец и марокканец. Зидан (или тот, кто придет французу в смену) должен решать новые дилеммы, а фанаты "сливочных" попытались помочь ему.

Эдегор (21 год) или Модрич (34)

Уже одна из самых горячих дуэлей. Обладатель Золотого мяча 2018 понемногу теряет позиции в основе, возраст дает о себе знать. Эдегор – это идеальная замена Модричу с нулевыми затратами, считают в Реале. И фанаты Мадрида абсолютно согласны. Сразу 76% видят именно норвежца в стартовом составе "королей" на сезон 2020/21.

Вальверде (21) или Кроос (30)

Уругвайский опорник посягнул на святое – нарушил неприкосновенность пары Модрич-Кроос. Зидан доверился Вальверде в критические моменты важнейших матчей, и тот не подвел тренера. За 2 первых года на взрослом уровне Феде не собрал ни одного результативного действия, в текущем – 2 гола плюс 4 ассиста. Это был настоящий бум! В активе Вальверде уже больше матчей за сезон, чем у Модрича, и лишь на 1 меньше Крооса. Фанаты Реала ставят на уругвайца в основе (68%), если им придется выбирать кого-то одного.

Винисиус (19) или Азар (29)

Бразилец только начал становиться ключевым в мадридской команде, как на его позицию купили главную звезду галактического масштаба. Гол Барселоне, ассист при единственном взятии ворот Манчестер Сити – похоже, Винисиус воскрес в последние недели перед форс-мажорной паузой. Однако Эден остается безапелляционным игроком основы. Что же делать в этой паре? Большинство болельщиков Реала за Азара в старте, Винисуса видят в роли джокера (49%). На одного бразильца (мол, он младше) полагаются только 9% респондентов. А сразу 42% читателей считают, что спасением станет перевод 19-летнего направо с сохранением места более опытного бельгийца на левом фланге.

Родриго (19) или Бейл (30)

Впрочем, на правом крыле уже забито место для бразильца. Родриго в первый же европейский сезон порвал всех – 7 голов, 2 ассиста во всех турнирах. Marca недавно классно написала о Бейле: "Он дал команде ровно столько, сколько ожидал Зидан – ничего". Француз протянул валлийцу руку мира, а тот показательно ее проигнорировал, отметившись большим количеством скандалов, чем голов. Родриго вытеснил в запас и Лукаса Васкеса, превзойдя обоих конкурентов по результативности – неудивительно, что его выбирают 88% фанов Реала.

Карвахаль (28) или Ашраф (21)

А вот здесь болельщицкий выбор несколько удивил. Опытный Карвахаль получил первую серьезную победу старых над молодыми (56% против 44%). И даже 10 голов и 17 ассистов Хакими за Боруссию Дортмунд не перевешивают 2+13 испанца. Дани немного сдал, а вот Ашраф выбился в лидеры среди лучших правых защитников мира. Если Реал вернет своего 21-летнего таланта, в этой дуэли полетят искры.

Марсело (31) ил Менди (24)

Бразилец уже сдавал свои позиции Регилону, а теперь вот и защитнику сборной Франции. Статистика ассистов и голов свидетельствует в пользу Марсело, но болельщиков Реала не убеждает. Ферлану свои симпатии отдают аж 86% опрошенных, а первого вице-капитана команды готовы видеть лишь 14%. Зидан защищает своего левого латераля, а руководство и инчас не прочь остаться с Регилоном и Менди.

Лунин (21) или Куртуа (27)

Единственная в списке дуэль, которую автор называет "пока несуществующей". Куртуа с уходом Наваса и приходом Ареола выбился в роли безоговорочного №1. А вот Лунину не везло 2 года с арендами в клубы Примеры, которые должны были подготовить его к окончательному приходу в Реал. В клубе живет слепая уверенность в таланте украинского вратаря, но Андрей настолько редко выходил на поле, а тут еще и вынужденный перерыв, когда он только начал максимально набирать игровое время.

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Его камбек в Мадрид под угрозой из-за тех самых случаев проигранной конкуренции. Но если в краткосрочной перспективе не может быть никаких дебатов, то в будущем, у боссов "бланкос" есть такая уверенность, украинец крайне осложнит жизнь Куртуа. А вот 64% из нескольких десятков тысяч фанатов Реала считают, что Лунина надо оставлять на роль заместителя Куртуа, а не отправлять в очередную аренду.

Бензема (32) или Йович (22)

Лучший бомбардир (19 голов) и лучший ассистент Реала (9 голевых пасов) не дал сопернику никаких шансов. Для Зидана Бензема – эталон мадридского форварда. Йович провалился, тем не менее половина фанатов "сливочных" выступает за то, что сербу нужно дать гораздо больше игрового времени в следующем сезоне. Продажу или аренду поддерживают 32%.

Рамос (34) или Милитао (22)

Серхио уже 15-й год остается незаменимым игроком основы. С тех пор как перебрался на Бернабеу и по сегодня. Сейчас это более чем капитан команды. Рамос всухую громит Милитао не только по количеству голов (7:0) в сезоне. В потраченные клубом 50 миллионов евро не верят 67% фанатов, которые считают бразильца просто неровней испанцу.

Иско (27) или Кубо (18)

Почти год испанский атакующий хавбек не забивал за Реал. Начало 2020 года, казалось, принесет Иско возрождения. Забил в Суперкубке и чемпионате Испании, стал единственным, кто поразил ворота Манчестер Сити в ЛЧ. Впрочем, в целом Иско не впечатляет. Еще и на фоне 18-летнего японца, который выдал 3+3 по системе гол плюс пас в Примере за Мальорку. В то же время старая любовь так быстро не проходит. Фанатам Реала предложили оставить кого-то одного из этой пары на новый сезон, и 68% выбрали Иско.

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