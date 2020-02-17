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"Плей-офф УПЛ за Лигу Европы – бред": Сабо недоволен изменениями в регламенте чемпионата

20:40 49 Читати українською
"Плей-офф УПЛ за Лигу Европы – бред": Сабо недоволен изменениями в регламенте чемпионата
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал введение дополнительных матчей УПЛ, которые должны определить обладателя путевки в Лигу Европы.

"Я категорически против подобного формата соревнований. Если не хватает матчей, пусть организуют Кубок лиги, как в Англии.

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А так получается, что коллектив изо всех сил старался попасть в первую шестерку, добрался до еврокубковой зоны, а потом еще нужно играть матчи плей-офф – это бред! Это непрофессионально", – заявил Сабо в интервью Команда№1.

Напомним, команды, занявшие 5-8 места в турнирной таблице УПЛ 2019/20, будут играть плей-офф за право выступать в Лиге Европы. Будет два полуфинала и финал.

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