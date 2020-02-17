Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів

Гід по закордонних переміщеннях українців за підсумками зимового трансферного вікна-2020. Любомир Кузьмяк відстежив усіх.

Зимове трансферне вікно складно назвати яскравим та особливим для українських легіонерів у Європі. Скоріше, воно було тенденційним. Українці масово рухалися протоптаними маршрутами у добре знайомі ліги і навіть команди. Часто це виглядало, як масовий відтік і миттєва заміна новими іменами (саме переходам "в" Європу, а не у зворотному напрямку приділимо більше уваги).

Крім того, прослідковувався чіткий вектор: іспанська міграція, балтійське нашестя та точкове оновлення. Одна з небагатьох свіжих особливостей – невеличкі зрушення в контексті працевлаштування українських тренерів. Зрештою, це далеко не остаточна картина зимового трансферного вікна, тому крапку ставити передчасно.

Іспанія

Головна трансферна історія цієї зими – пошук чергової команди для Андрія Луніна. 15 січня 2020-го наш воротар вирушив у чергову оренду з мадридського Реала і відтепер він є гравцем одного з аутсайдерів Сегунди – Ов’єдо. Зараз навіть перші підсумки робити надто рано, проте кілька характерних аспектів вже можна відзначити. Все відбулося доволі швидко та не встигло перетворитися в епопею. Талановитий кіпер отримує ігрову практику і для нього це дуже важливо та актуально. Все в руках Андрія.

Ще один цікавий трансфер у Сегунді – рокіровка лівофлангових українських захисників Луго. Вихованця Карпат Ореста Лебеденка, якого орендував донецький Олімпік, замінив інший вихованець "левів" Василь Кравець. Леганес виявився некомфортним не лише для Луніна, а й для Кравця. Сподіваємося, що у зручному середовищі, яке Василь називає "своїм домом", він зможе повернутися на високий рівень.

Угорщина

Доволі цікавим та незвичним видався перехід Артема Фаворова в угорську Академію Пушкаша. Олександр Рябоконь в Чернігові збирає потужну команду, яка має нагоду запалити у весняній частині УПЛ, втім робитиме це без одного з ключових гравців. Фаворов-молодший вже шукав себе за кордоном, однак досвід у нижчоліговому данському Вайле складно назвати успішним з точки зору результатів.

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Артем встиг відзначитися забитим голом за нову команду і може дати новий імпульс своїй кар’єрі. У будь-якому випадку, насичена армія українців в угорській лізі поповнилася черговим бійцем.

Юрій Габовда покинув першоліговий Халадаш і гратиме за Дебрецен, де виступає екс-воротар Говерли Олександр Надь. Останнім часом Юрій не мав ігрової практики з різних причин, проте отримав чудову нагоду проявити себе в елітному угорському дивізіоні. Всі задатки і можливості у Габовди для цього є: досвіду, характеру і мотивації йому не позичати.

Бельгія

Євгену Макаренку терміново знадобилася зміна обстановки. Відтак, оренда з бельгійського Андерлехта в інший місцевий клуб Кортрейк виглядає логічною та комфортною. Свій бельгійський етап кар’єри Євген розпочинав саме з виступів за Кортрейк, де тепер він гратиме з Андрієм Бацулою.

Туреччина

Якщо за Різеспором раніше ми спостерігали через виступи Миколи Морозюка, то тепер українців у Різе – троє. Денис Гармаш поїхав на південно-східне узбережжя Чорного моря в очікуванні нового виклику і мотивації, а Андрій Борячук має чудову нагоду перезавантажити не лише футбольну кар’єру, а й життя загалом.

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Азербайджан

"Можна сказати, що я із Сабаха нікуди не йшов", – сказав після повернення в Азербайджан Марко Девіч. 36-річний форвард непогано виглядав і забивав важливі голи у сербському Вождоваці. Немає сумнівів, що в азербайджанській лізі колишній гравець збірної України ще себе покаже.

Грузія

Країну гір, вина і гостинності уже покинули Максим Кучинський та Олександр Каплієнко (зустрічайте його у черговому випуску "Голодуючих Поволжя"), зате ворота батумського Динамо тепер захищатиме Ігор Левченко. Його Ескільстуна вилетіла з елітного шведського дивізіону, тож переможцю юнацького чемпіонату Європи-2009 довелося шукати більш пріоритетний варіант. Сподіваємося, Левченко врахував один факт – Кучинський за півроку у Батумі не зіграв жодної хвилини і програв конкуренцію основному воротарю.

Вірменія

Чи не найбільш несподіваний трансфер зими – переїзд Сергія Вакуленка у Вірменію. Так, Арарат-Вірменія – це чинний чемпіон країни. Так, це один з нинішніх лідерів чемпіонату. Проте якісний захисник у розквіті сил зважився на рішучий переїзд у, м’яко кажучи, слабку лігу.

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Хочеться вірити, що від цього Вакуленко лише виграє у футбольному плані.

Латвія

Ще два доволі дивні трансфери – переїзд у Валмієру 20-річного Андрія Кожухаря та 21-річного Миколи Мусолітіна. Четверта команда Латвії за підсумками минулого сезону поповнилася перспективним голкіпером та чемпіоном світу з ватаги Олександра Петракова. Обидва могли підсилити більшість команд УПЛ, втім новий сезон проведуть у відверто слабкому чемпіонаті. У всякому разі, за цими хлопцями спостерігатимемо уважно і сподіватимемося, що це той випадок, коли крок назад дозволить у майбутньому зробити, як мінімум, два кроки уперед.

Ще один український воротар Данило Кучер гратиме в іншій команді Вірсліги. Колишній кіпер Дніпра змінив другий з кінця у турнірній таблиці Даугавпілс на РФШ, що завершив минулий сезон зі сріблом і зіграє в єврокубках.

Ще одним новачком РФШ став Віталій Квашук, один з найкращих бомбардирів чемпіонату Білорусі у складі Гомеля, що покинув елітний дивізіон.

Захисник Колоса Андрій Сахневич отримував мало ігрового часу в команді Руслана Костишина, тому вдруге вирішив спробувати свої сили за кордоном. Перша спроба була у 2015-му, коли Сахневич шукав щастя у російському КамАЗі. Цієї зими Андрій підписав контракт з Вентспілсом, який фінішував на третій сходинці.

Литва

У новому сезоні в елітному дивізіоні гратиме Банга, кольори якої на тижні поповнив український захисник Олександр Аксьонов. Уродженець Краматорська дебютував в УПЛ у складі сімферопольської Таврії, потім грав у Маріуполі та кількох першолігових колективах. Настав час спробувати себе за межами України.

Естонія

Суттєво збільшилося наше представництво в Естонії. Віце-чемпіон – Левадія – поповнився відразу трьома українцями: Зураб Очігава не знайшов себе у Ворсклі, чемпіона світу U-20 Олександра Сафронова СК Дніпро-1 віддав у оренду для отримання ігрової практики, а колишній збірник Юрій Коломоєць намагатиметься здолати футбольну стагнацію, яку він переживав у тій же Ворсклі.

Ще один з лідерів Meistriliiga – Нимме Калью – поповнився 21-річним українцем Владиславом Вєрємєєвим, який виступав за "молодіжку" Чорноморця та кропивницьку Зірку.

Білорусь

Щороку у білоруський чемпіонат вирушає солідна кількість українських футболістів. Нинішнє трансферне вікно небагате на трансфери у Білорусь, проте не варто сумніватися, що перехід Максима Каленчука у Вітебськ буде не єдиним українським. Чемпіонат у сусідній країні стартує 19 березня, тож часу вистачає.

Казахстан

В’ячеслав Грозний повертається до тренерської роботи! Амбіційний, вибуховий та непередбачуваний наставник втретє працюватиме у Казахстані. Після досвіду в Тоболі та Іртиші В’ячеслав Вікторович тренуватиме карагандинський Шахтар. Минулий чемпіонат "гірники" закінчили на скромному 9-му місці серед 12 учасників.

Болгарія

Український воротар з болгарським корінням Геннадій Ганєв втретє за три сезони змінив клуб в елітному болгарському дивізіоні. Після Вереї та Дунава гратиме тепер у Бероє, восьмій команді за підсумками минулого чемпіонату.

Словаччина

Ще одне гучне тренерське повернення – запрошення Анатолія Дем’яненка в Нітру. На даний момент нова команда екс-тренера ветеранської збірної України йде на передостанній сходинці. Найбільший успіх у закордонній тренерській діяльності Анатолія Васильовича – тріумф в азійському Кубку АФК у 2011-му. Новий виклик для легенди – буде цікаво.

Склад Земпліна з Міхаловце поповнив 18-річний вихованець Карпат та футболіст юнацької збірної України Максим Гірний. "Це трансфер на перспективу", – запевнив наставник Земпліна, який пішов на зимову паузу в статусі п’ятої команди словацького чемпіонату.

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