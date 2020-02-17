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Сабо не считает Динамо фаворитом в борьбе за серебро УПЛ

11:11 59 Читати українською
Сабо не считает Динамо фаворитом в борьбе за серебро УПЛ
Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо сомневается, что Динамо сможет удержаться на второй строчке чемпионата Украины.

"Динамо – фаворит за второе место в УПЛ? Нет. Я еще раньше говорил, что у киевлян будут проблемы.

Динамо наступит на те же грабли, а потом снова будет виноват тренер, – Сабо раскритиковал трансферную политику киевлян

Конечно, итоговый расклад пока предсказать сложно, но сейчас на второе лигочемпионовское место – четыре реальных кандидата. Заря добавила, Александрия, как и Десна – команда дисциплинированная, потому верю, что в этой борьбе нас ждет интрига до последнего тура", – цитирует Сабо Команда 1.

Напомним, после 24-х туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, оторвавшись от Зари лишь на 2 очка. Полная таблица чемпионата Украины по ссылке.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александрия Александрия Десна Десна Йожеф Сабо
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