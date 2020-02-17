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"Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – маячня": Сабо невдоволений змінами в регламенті чемпіонату

17 лютого 20:39 2416 Читать на русском
"Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – маячня": Сабо невдоволений змінами в регламенті чемпіонату
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розкритикував впровадження додаткових матчів УПЛ, які повинні визначити володаря путівки в Лігу Європи.

"Я категорично проти подібного формату змагань. Якщо не вистачає матчів, то нехай організовують Кубок ліги, як в Англії.

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А так виходить, що колектив щосили намагався потрапити до першої шістки, дістався до єврокубкової зони, а потім ще потрібно грати матчі плей-офф – це маячня! Це непрофесіонально", – заявив Сабо в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, команди, що посіли 5-8 місця в турнірній таблиці УПЛ 2019/20, гратимуть плей-офф за право виступати в Лізі Європи. Буде два півфінали і фінал. Стадія 1/2 складатиметься з одного матчу, вдома у команди, яка закінчила регулярну частину на вищій сходинці.

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Теги
формат УПЛ Йожеф Сабо УПЛ
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