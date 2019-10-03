Пластун: Поздравляю Александрию с первым набранным очком в Лиге Европы, но их ожидает ответный матч против Гента

Защитник Гента Игорь Пластун прокомментировал ничейный счет в матче 2-го тура Лиги Европы против Александрии (1:1).

"Как игралось в маске? Достаточно дискомфортно, во второй раз так выхожу на поле в своей карьере. Думал об этом еще тогда, когда для меня эту маску изготавливали. Вспомнил свой период карьеры в Карпатах, когда я ее снял после первого тайма и больше никогда не надевал. Главное – то, что я сыграл 90 минут.

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Игроки Александрии считают, что упустили очки? Не буду говорить о том, кто больше заслужил победу. Молодцы, если они такого высокого мнения о себе. У нас будет еще одна игра в Бельгии, поэтому посмотрим. Думаю, каждый из команд можно поздравить с набранным очком. Александрию – еще и с первым набранным очком в Лиге Европы.

Была ли недооценка Александрии? Нет, абсолютно. Мы просматривали их матчи, знали, что за команда будет нам противостоять. Главный тренер создал взбитую, хорошую команду, которая на протяжении нескольких лет демонстрирует хороший футбол. Александрия – это семья, они сегодня качественно играли и поздравляю с первым историческим очком", – поделился Пластун в послематчевом комментарии.

Напомним, Александрия завоевала ничью в матче 2-го тура Лиги Европы против Гента (1:1) и набрала историческое первое очко в турнире.

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