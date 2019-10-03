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Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы

21:50 106 Читати українською
Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы
Александрия – Гент: отчет о матче Лиги Европы

Александрия расписала ничью с бельгийским Гентом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

60’ Артем Ситало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Ситало

Отчетный поединок команды начали без всякой разведки. Уже на первой минуте александрийцы могли выйти вперед. Мирошниченко подал с левого фланга, а защитники Гента забыли Лучкевича в собственной штрафной. Однако со сложным ударом Валерия не без проблем справился голкипер. Бельгийцы ответили после розыгрыша углового, который заработал Яремчук. Лустиг поймал мяч на границе штрафной и мощно пробил рядом со штангой ворот Панькива.

Александрия – Гент – видео голов

Когда игра, казалось, немного успокоилась – соперники пытались подобраться к владениям друг друга, Александрия пропустила контратаку. Гент за несколько передач преодолел все поле, а Депуатр, качнув Пашаева, ударом из-за пределов штрафной открыл счет.

После пропущенного гола подопечные Владимира Шарана забрали мяч под свой контроль, но подобраться к владениям Камински не удавалось. Владение преимущественно было стерильным, а большинство атак хозяева пытались провести через левый фланг, куда часто смещался Кирилл Ковалец, пытаясь создать численное преимущество. В свою очередь Гент не планировал отдавать инициативу. Атаки бельгийцев выглядели значительно острее и регулярно завершались ударами по воротам.

В середине первой половины Александрия едва не отыгралась. Банада разогнал контрвыпад по правому флангу и опасно простреливал на границу вратарской, где Ситало в борьбе с Лустигом не успел к мячу. Гент ответил ударом в штангу Нгаду-Нгаджи после розыгрыша углового. И именно после этого момента команды, как говорится, завелись. Темп игры значительно вырос, а команда Шарана начала регулярно угрожать воротам бельгийцев. В частности активный Третьяков на 33-й минуте подал на Банаду, после удара которого Камински пришлось спасать свою команду.

Завершение первой половины в свой актив может занести Александрия. Украинцы заметно прижали Гент к воротам, заставив защитников "буйволов" работать на полную мощность. Больше всего старался Третььяков, подачи которого регулярно приводили к появлению опасных моментов. Однако до перерыва счет так больше и не изменился.

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Второй тайм начался по схожему сценарию. Гент больше держал мяч внизу, а Александрия атаковала флангами, завершая атаки навесными передачами. Интересно, что в первой 45-минутке подопечным Шарана не удавалось создавать угрозы после стандартных положений, а уже на 51-й минуте едва не забили после розыгрыша штрафного – Гречишкин подал, а Банада, оказавшись без опекуна, вместо удара по воротам решил сбросить мяч партнеру.

Бельгийцы начали играть с оглядкой на счет. Прессинг гостей уже не был столь интенсивным, на трети поля хозяев нападающие Гента почти не мешали защитникам. Александрия воспользовалась пространством и начала более обдуманно готовить атаки, одна из которых завершилась забитым голом. Третьяков ворвался на правый край штрафной, немного завозился с мячом, но смог отбросить его под удар Ковальцу. Кирилл мощно пробил в дальний угол, Камински парировал, а Ситало тут же сыграл на добивании – 1:1.

Команды и дальше продолжали отвечать атакой на атаку. Для нейтрального болельщика такой футбол – удовольствие. Мяч не задерживался в середине поля. Имел шанс оформить дубль Ситало, но пробил выше. У противоположных ворот опасность создавал Яремчук – сначала пробить Роману помешал Дубра, а через несколько минут с угрозой на пару справились Панькив и Бухал.

Ряд замен в обеих командах несколько сбил общий темп игры. Однако у Гента хватило сил на финальный штурм. Бельгийцы заставили Александрию прижаться к своим воротам. Несколько стандартов заставили понервничать болельщиков на Арене Львов. Однако счет остался неизменным – 1:1.

Таким образом, после двух туров в турнирной таблице группы I у Александрии и Сент-Этьена по одному набранному очку, а Гент и Вольфсбург имеют по четыре зачетных пункта. В следующих матчах команды, которые имеют одинаковые показатели, сыграют между собой.

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