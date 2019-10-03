Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы

Александрия расписала ничью с бельгийским Гентом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Отчетный поединок команды начали без всякой разведки. Уже на первой минуте александрийцы могли выйти вперед. Мирошниченко подал с левого фланга, а защитники Гента забыли Лучкевича в собственной штрафной. Однако со сложным ударом Валерия не без проблем справился голкипер. Бельгийцы ответили после розыгрыша углового, который заработал Яремчук. Лустиг поймал мяч на границе штрафной и мощно пробил рядом со штангой ворот Панькива.

Александрия – Гент – видео голов

Когда игра, казалось, немного успокоилась – соперники пытались подобраться к владениям друг друга, Александрия пропустила контратаку. Гент за несколько передач преодолел все поле, а Депуатр, качнув Пашаева, ударом из-за пределов штрафной открыл счет.

После пропущенного гола подопечные Владимира Шарана забрали мяч под свой контроль, но подобраться к владениям Камински не удавалось. Владение преимущественно было стерильным, а большинство атак хозяева пытались провести через левый фланг, куда часто смещался Кирилл Ковалец, пытаясь создать численное преимущество. В свою очередь Гент не планировал отдавать инициативу. Атаки бельгийцев выглядели значительно острее и регулярно завершались ударами по воротам.

В середине первой половины Александрия едва не отыгралась. Банада разогнал контрвыпад по правому флангу и опасно простреливал на границу вратарской, где Ситало в борьбе с Лустигом не успел к мячу. Гент ответил ударом в штангу Нгаду-Нгаджи после розыгрыша углового. И именно после этого момента команды, как говорится, завелись. Темп игры значительно вырос, а команда Шарана начала регулярно угрожать воротам бельгийцев. В частности активный Третьяков на 33-й минуте подал на Банаду, после удара которого Камински пришлось спасать свою команду.

Завершение первой половины в свой актив может занести Александрия. Украинцы заметно прижали Гент к воротам, заставив защитников "буйволов" работать на полную мощность. Больше всего старался Третььяков, подачи которого регулярно приводили к появлению опасных моментов. Однако до перерыва счет так больше и не изменился.

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Второй тайм начался по схожему сценарию. Гент больше держал мяч внизу, а Александрия атаковала флангами, завершая атаки навесными передачами. Интересно, что в первой 45-минутке подопечным Шарана не удавалось создавать угрозы после стандартных положений, а уже на 51-й минуте едва не забили после розыгрыша штрафного – Гречишкин подал, а Банада, оказавшись без опекуна, вместо удара по воротам решил сбросить мяч партнеру.

Бельгийцы начали играть с оглядкой на счет. Прессинг гостей уже не был столь интенсивным, на трети поля хозяев нападающие Гента почти не мешали защитникам. Александрия воспользовалась пространством и начала более обдуманно готовить атаки, одна из которых завершилась забитым голом. Третьяков ворвался на правый край штрафной, немного завозился с мячом, но смог отбросить его под удар Ковальцу. Кирилл мощно пробил в дальний угол, Камински парировал, а Ситало тут же сыграл на добивании – 1:1.

Команды и дальше продолжали отвечать атакой на атаку. Для нейтрального болельщика такой футбол – удовольствие. Мяч не задерживался в середине поля. Имел шанс оформить дубль Ситало, но пробил выше. У противоположных ворот опасность создавал Яремчук – сначала пробить Роману помешал Дубра, а через несколько минут с угрозой на пару справились Панькив и Бухал.

Ряд замен в обеих командах несколько сбил общий темп игры. Однако у Гента хватило сил на финальный штурм. Бельгийцы заставили Александрию прижаться к своим воротам. Несколько стандартов заставили понервничать болельщиков на Арене Львов. Однако счет остался неизменным – 1:1.

Таким образом, после двух туров в турнирной таблице группы I у Александрии и Сент-Этьена по одному набранному очку, а Гент и Вольфсбург имеют по четыре зачетных пункта. В следующих матчах команды, которые имеют одинаковые показатели, сыграют между собой.