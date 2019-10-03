Пластун: Вітаю Олександрію з історичним набраним очком в Лізі Європи, але на них очікує матч-відповідь проти Гента

Захисник Гента Ігор Пластун прокоментував нічийний рахунок в матчі 2-го туру Ліги Європи проти Олександрії (1:1).

"Як гралось в масці? Досить дискомфортно, вдруге так виходжу на поле у своїй кар'єрі. Думав про це ще тоді, коли для мене цю маску виготовляли. Пригадав свій період кар'єри у Карпатах, коли я її зняв після першого тайму та більше ніколи не надягав. Головне – те, що я відіграв 90 хвилин.

Олександрія – Гент – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гравці Олександрії вважають, що втратили очки? Не буду розмовляти щодо того, хто більше заслужив на перемогу. Молодці, якщо вони такої високої думки про себе. В нас буде ще одна гра в Бельгії, тож подивимось. Думаю, кожну з команд можна привітати із набраним очком. Олександрію – ще й з першим набраним очком у Лізі Європи.

Чи була недооцінка Олександрії? Ні, абсолютно. Ми переглядали їхні матчі, знали, що за команда буде нам протистояти. Головний тренер створив збиту, хорошу команду, яка протягом декількох років демонструє хороший футбол. Олександрія – це родина, вони сьогодні якісно грали і вітаю з першим історичним очком", – поділився Пластун у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі 2-го туру Ліги Європи проти Гента (1:1) та набрала історичне перше очко в турнірі.

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