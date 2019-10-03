toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Александрия – Гент – видео гола

20:15 64 Читати українською
Александрия – Гент – видео гола
Александрия – Гент – 0:1 – видео гола / HLN.be

Александрия уступает бельгийскому Генту в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы из-за гола Депуатра.

 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр

Александрия пропустила гол уже на 5-ой минуте матча. Ковалец завозился перед чужим штрафной площадью, бельгийцы перехватили мяч и провели молниеносную контратаку. Депуатр качнул Пашаева у штрафной украинцев и пробил в ближний угол.

Александрия – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

blog_ava
Барселона – Интер: оздоровление игры "блаугранас" при куче вопросов, классная команда Конте и исторический гол Лаутаро
03:39
853
Теги
Лига Европы Александрия - Гент Гент Гент Александрия Александрия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
25
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук