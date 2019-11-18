Пйонтек: Хочу, чтобы за мой следующий трансфер заплатили 70 млн евро

Польский нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек рассчитывает, что его следующий переход будет стоить минимум вдвое дороже предыдущего.

"Когда я переходил в Милан, все произошло очень быстро, я не ставил лишних вопросов. Я был сосредоточен только на футболе и на работе. Сейчас я стою около 38 млн евро, но, когда я буду менять команду в следующий раз, хочу, чтобы за меня заплатили 60-70 млн евро", – цитирует Пйонтека TVP Sport.

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Напомним, Пйонтек перешел в состав Милана из Дженоа за 35 млн евро в январе этого года. В текущем сезоне 24-летний поляк забил за итальянский клуб три мяча (2 – с пенальти) в 12 матчах.

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