Пйонтек: Хочу, щоб за мій наступний трансфер заплатили 70 млн євро

Польський нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек розраховує, що його наступний перехід вартуватиме мінімум вдвічі дорожче за попередній.

"Коли я переходив в Мілан, все сталось дуже швидко, я не ставив зайвих запитань. Я був зосереджений тільки на футболі і на роботі. Зараз я вартую близько 38 млн євро, але, коли я змінюватиму команду наступного разу, хочу, щоб за мене заплатили 60-70 млн євро", – цитує Пйонтека TVP Sport.

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Нагадаємо, Пйонтек перейшов до складу Мілана з Дженоа за 35 млн євро у січні цього року. У поточному сезоні 24-річний поляк забив за італійський клуб три м’ячі (2 – з пенальті) в 12 матчах.

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