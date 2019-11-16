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Пйонтек может вернуться в Дженоа зимой, – GdS

13:25 65 Читати українською
Пйонтек может вернуться в Дженоа зимой, – GdS
Кшиштоф Пйонтек / LaPresse

Форвард итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. На поляка претендует его бывший клуб.

Дженоа может арендовать 24-летнего нападающего в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, "россонери" рассматривают вариант с временным возвращением Пйонтека на Луиджи Феррарис, если тот не улучшит свою результативность. Также Милан планирует зимой подписать Златана Ибрагимовича, поэтому уход польского форварда может стать неотвратимым.

Кшиштоф Пйонтек невероятно начал в Дженоа сезон 2018/19, забив 13 голов в 19-ти матчах Серии А. Зимой 2019-го его за 35 млн евро приобрел Милан. Он неплохо начал на Сан-Сиро (18 поединков, 9 мячей в прошлом сезоне), но в первенстве 2019/20 забил только 3 гола (2 – с пенальти).

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Италия Трансферы Милана Милан Милан Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Дженоа Дженоа
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