Голкипер Андрей Пятов и тренер сборной Украины Андрей Шевченко принимали участие в голосовании за лучшего вратаря по версии FIFA.

Шевченко определил свою тройку голкиперов 2020 года. Первое место занял Мануэль Нойер, который в итоге и получил награду. В топ-3 вошли Алиссон (Ливерпуль) и Тибо Куртуа (Реал), информирует официальный сайт УАФ.

Нойер – лучший голкипер 2020 года

Пятов тоже назвал топ-представителей своего амплуа текущего года. Правда, вратарь Шахтера откровенно удивил своим фаворитом – первое место в Кейлора Наваса (ПСЖ). Далее следуют Мануэль Нойер (Бавария) и Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

Заметим, лучшим тренером текущего года по версии ФИФА был признан Юрген Клопп – для представителя Ливерпуля эта награда стала второй подряд. Игроком года ожидаемо стал Роберт Левандовски.

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