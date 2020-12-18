Голкіпер Андрій Пятов та тренер збірної України Андрій Шевченко брали участь у голосуванні за найкращого воротаря за версією FIFA.

Шевченко визначив свою трійку голкіперів 2020 року. Перше місце посів Мануель Нойєр, який у підсумку і здобув нагороду. У топ-3 ввійшли Аліссон (Ліверпуль) та Тібо Куртуа (Реал), інформує офіційний сайт УАФ.

Нойєр – найкращий голкіпер 2020 року

Пятов теж назвав топ-представників свого амплуа поточного року. Щоправда, воротар Шахтаря відверто здивував своїм фаворитом – перше місце у Кейлора Наваса (ПСЖ). Далі йдуть Мануель Нойєр (Баварія) та Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

До слова, найкращим тренером поточного року за версією ФІФА було визнано Юргена Клоппа – для тренера Ліверпуля ця нагорода стала другою поспіль. Гравцем року очікувано став Роберт Лєвандовскі.

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