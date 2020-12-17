Нойер – лучший голкипер 2020 года
20:30 - Читати українською
Немецкий вратарь Мануэль Нойер забрал значительную индивидуальную награду.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим представителем своей позиции в прошлом году по версии премии The Best.
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Напомним, 34-летний вратарь помог Баварии оформить требл в сезоне 2019/20, завоевав золотые медали внутреннего чемпионата, трофей Лиги чемпионов, и триумфировав в Кубке Германии.
В этой номинации Ману обошел вратаря Ливерпуля Алиссона и голкипера Атлетико Яна Облака.
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