Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим представителем своей позиции в прошлом году по версии премии The Best.

The Best FIFA – трансляция награждения лучших в 2020 году

Напомним, 34-летний вратарь помог Баварии оформить требл в сезоне 2019/20, завоевав золотые медали внутреннего чемпионата, трофей Лиги чемпионов, и триумфировав в Кубке Германии.

В этой номинации Ману обошел вратаря Ливерпуля Алиссона и голкипера Атлетико Яна Облака.

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