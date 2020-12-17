У половині грудня він 4 рази виходив у стартовому складі своєї команди. Яремчук забив гол або асистував у кожній з цих ігор. Не вдалося відзначитися лише у Хоффенхаймі, де вийшов на заміну. Хоча загалом на його совісті в цьогорічній ЛЄ 50% забитих (гол Словану плюс асист проти Црвени Звезди). Не вина Романа, що президент затіяв хаос зі змінами тренера у темпі Карпат Димінського чи Палермо Дзампаріні. Як тільки повернувся старий-добрий чемпіон 2015 року Вангазебрук, все стало на свої місця: перемоги, підйом по таблиці, голеада 25-річного українця.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо

Сам злет почався трохи раніше. Вихованець київського Динамо за жовтень-листопад набрав потужну форму: 7 голів та 1 асист вклалися у 5 матчів чемпіонату Бельгії. До цього додамо забитий м'яч та зароблений пенальті за збірну України у матчах Ліги націй проти Німеччини. Пропустив парочку ігор через коронавірус, але і цього не помітив. Провальну серію після травми та зупинки бельгійської першості, через що не грав офіційних матчів понад 7 місяців, нарешті забуто.

Great goal from Yaremchuk against Slovan Liberec in the Europa League a couple weeks ago! pic.twitter.com/b2zoVw53GV — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 14, 2020

Уперше за 25 років у Генті з'явився такий природжений снайпер, який кладе десятками. В історичній топ-10 найкращих бомбардирів "буйволів" більшість форвардів кували рекорди до кінця 1960-х. Лише у 80-90 настав час двох нідерландців, які перервали гегемонію бельгійців. І ось тепер в цю шановану компанію увірвався Яремчук, в активі якого вже 49 голів та 14 асистів за 129 матчів, рівно 100 з яких у чемпіонаті відсвяткував напередодні. По суті, результативна дія в кожному другому матчі. Десяте місце в історичній класифікації, для подолання наступної сходинки залишилося 9 голів.

Людина, яка застала таке легендарне клубне утворення, як Динамо-2, ніколи не брала бар'єр у 18 голів у всіх турнірах та 11 у чемпіонаті за 1 сезон. Зараз настав ідеальний момент, щоб як мінімум взяти ці планки. З кожним наступним роком результативність Романа в Генті потроху росла. На взяття чужих воріт він витрачає в середньому 126 хвилин у Бельгії та 147 по всьому сезону – рекордна швидкість у його кар'єрі. І це з врахуванням того, що творилося в команді за кризовий період серпня-вересня.

"Отруйний подарунок": екс-футболіст Гента хотів, щоб Динамо вийшло в ЛЧ – як в Бельгії насміхалися з команди українців

Крім того, найкращий гравець збірної України за результативністю та стабільністю виступів у закордонних лігах не дуже часто пробиває пенальті. Цей рік довів, що він не просто лідер снайперів Гента (найближчий переслідувач Букарі має 3+4 за системою гол плюс пас), а й фігура, яка за впливом у клубі не поступається навіть якомусь Мессі з Барселони. Яремчука не відпускають на трансфер не тільки тому, що бажають отримати захмарну суму грошей. Просто він настільки безальтернативний на своїй позиції, що сама думка про життя без нього у складі лякає і паралізує.

Водночас головний форвард збірної України ніби навмисне провокує ринок своєю формою якраз під відкриття трансферної ялинки. Португальська газета A Bola продовжує наполягати, що Яремчук цікавить лісабонський Спортінг (просто тих 8-10 млн євро, які має клуб на трансфер форварда, геть недостатньо для цієї операції), однак називає і серйозних конкурентів. Рома з Паулу Фонсекою не забула про існування нашого бомбардира. Джерела, близькі до Гента, підтверджують неформальні перемовини – без конкретної пропозиції. Також інтерес, якщо вірити італійським ЗМІ, проявляли Галатасарай, Брюгге, Лестер, Тоттенхем і Лаціо. Бельгійські фанати не вірять, що він обере турецький варіант чи залишиться в Бельгії. Оптимальною вважають ціну в 10-15 мільйонів євро.

Бачити українця в себе особливо бажають тіфозі Роми. Вони активно відслідковують кожну чутку про трансферні перспективи Романа, даруйте за майже тавтологію. Яремчук – доволі універсальний форвард, який під орудою правильного тренера у пристойній топовій лізі може вирости в таку ж смертельну гольову машину, як Лєвандовскі, найкращий футболіст планети 2020 року за версією ФІФА та багатьох інших експертів. Принаймні поки не видно, хто ще б з гравців збірної України міг підкорити Європу в її елітному виданні. Можливо, ще Маліновський, але вже другий сезон в Аталанті його динаміка хвилеподібна.

Його новий тренер натякає на головну причину росту: все, що потрібно Роману, це довіра тренера. Звісно, наших футболістів хвалити – невдячна справа. Хтось зупиняється на досягнутому, хтось програє конкуренцію, когось псує слава і звичка зверхньо дивитись на журналістів і фанатів у стилі "я вам нічого не винен", мовляв, люди навколо мають право тільки підтримувати, а не критикувати. Та й навіть дуже коштовні вихідці з першості Бельгії нерідко переживають важку адаптацію у лігах з вищим рівнем.

Однак у Яремчуку приваблює те, що він завжди дуже самокритично оцінює сили та успіхи як свої, так і командні. Це не той хлопець, який буде розповідати байки, що ми виграємо Євро чи неодмінно чекайте нас у фіналі. Він намагається доводити ділом і не давати порожніх обіцянок. Уже пройшов чималий шлях від хлопчини, якому бракує впевненості, до справжньої фортеці, яка захищає результати своєї команди навіть у кризовий період. Не взимку, так влітку має отримати фантастичний шанс з топ-чемпіонату. І дуже хочеться, щоб ця історія стала прикладом гучного успіху для інших українців, а не черговою не дуже вдалою спробою з розряду "вічно перспективних".

"Цей епізод застереже Луніна від авантюр у Реалі": конкуренція Шевченка та Реброва, трансфери українців і віра в Супрягу