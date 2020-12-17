ФІФА шокувала вибором найкращого тренера 2020 року
Юрген Клопп отримав чергове визнання своєї роботи на посаді керманича Ліверпуля.
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп отримав нагороду The Best за підсумками минулого року.
The Best FIFA – трансляція нагородження найкращих у 2020 році
У цій номінації Клопп обійшов головного тренера Лідса Марсело Б'єлсу та наставника Баварії Ганса-Дітера Фліка. До речі, останній зумів оформити історичний требл з мюнхенцями (Бундесліга, Кубок Німеччини та Ліга чемпіонів), зробивши свою команду найсильнішою в Європі за дуже короткий період. Саме Фліку пророкували нагороду.
Під керівництвом Юргена Клоппа у сезоні 2019/20 Ліверпуль зумів вперше за 30 років здобути золото чемпіонату Англії, але з Ліги чемпіонів мерсисайдці вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись Атлетіко.
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