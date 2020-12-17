Наставник Ліверпуля Юрген Клопп отримав нагороду The Best за підсумками минулого року.

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У цій номінації Клопп обійшов головного тренера Лідса Марсело Б'єлсу та наставника Баварії Ганса-Дітера Фліка. До речі, останній зумів оформити історичний требл з мюнхенцями (Бундесліга, Кубок Німеччини та Ліга чемпіонів), зробивши свою команду найсильнішою в Європі за дуже короткий період. Саме Фліку пророкували нагороду.

Під керівництвом Юргена Клоппа у сезоні 2019/20 Ліверпуль зумів вперше за 30 років здобути золото чемпіонату Англії, але з Ліги чемпіонів мерсисайдці вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись Атлетіко.

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