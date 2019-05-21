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Пятов рассказал, как Шахтер отпраздновал чемпионство

21 мая 11:02 140 Читати українською
Пятов рассказал, как Шахтер отпраздновал чемпионство
Андрей Пятов / Футбол 24

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился впечатлениями после завоевания чемпионского титула.

 

"Отпраздновали в семейном кругу, командой, с персоналом. Все довольны. Можно сказать, что сделали себе подарок на десятилетие победы в Кубке УЕФА. У меня двойной праздник.

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До сих пор ни разу не пересматривал финал с Вердером. Важные моменты прокручиваю в памяти. Что-то всплывает в соцсетях. Теперь Шахтер имеет больше трофеев во времена независимой Украины, чем Динамо.

За последние 10–15 лет Шахтер можно назвать самым успешным клубом страны. Всегда уровень команды показывают ее достижения. За последние 10-15 лет Шахтер показывает, что он топ-1 в Украине.

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Журналисты раскручивают, что матч с Динамо должен доказать, что чемпионство заслуженное, а нам тренер просто дает наставления. Конечно, уже не давит результат, в отличие от предыдущего матча, где и моментов не было. На этот раз будет открытый футбол. Хотим сыграть "на ноль" сзади, добиться положительного результата.

Я не обращаю внимания на чемпионский коридор. Сделают – хорошо, не сделают – их право. Дополнительная мотивация Динамо? Мы всегда ищем какие–то дополнительные моменты в этом противостоянии. Они будут пытаться испортить нам праздник, а мы – показать, что сильнее", – сказал Пятов.

Источник: Футбол 24
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