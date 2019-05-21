Пятов розповів, як Шахтар відсвяткував чемпіонство

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився враженнями після здобуття чемпіонського титулу.

"Відсвяткували у сімейному колі, командою, з персоналом. Всі задоволені. Можна сказати, що зробили собі подарунок на десятиліття перемоги в Кубку УЄФА. У мене подвійне свято.

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Досі жодного разу не передивлявся фінал з Вердером. Найважливіші моменти прокручую в пам‘яті. Дещо випливає в соцмережах. Тепер Шахтар має більше трофеїв за часів незалежної України, ніж Динамо.

За останні 10-15 років Шахтар можна назвати найуспішнішим клубом країни. Завжди рівень команди показують її досягнення. За останні 10-15 років Шахтар показує, що він топ-1 в Україні.

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Журналісти розкручують, що матч із Динамо має довести, що чемпіонство заслужене, а нам тренер просто дає настанови. Звичайно, вже не тисне результат, на відміну від попереднього матчу, де й моментів не було. Цього разу буде відкритіший футбол. Хочемо зіграти "на нуль" ззаду, досягти позитивного результату.

Я не звертаю уваги на чемпіонський коридор. Зроблять – добре, не зроблять – їхнє право. Додаткова мотивація Динамо? Ми завжди шукаємо якісь додаткові моменти в цьому протистоянні. Вони намагатимуться зіпсувати нам свято, а ми – показати, що сильніші", – сказав Пятов.