Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вместе со всеми игроками поздравили Андрея Пятова с Днем рождения, сообщает официальный Instagram УАФ.

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Вратарь получил аплодисменты в свой адрес от партнеров по команде, а шеф-повар "сине-желтых" презентовал праздничный торт. Пресс-атташе сборной Украины Николай Васильков на своем YouTube-канале также показал эмоции ребят во время празднования – возможно, такая порция позитива поможет Украине в матче со шведами.

Добавим, что Украина и Швеция разыграют судьбу последней путевки в 1/4 финала Евро-2020 уже сегодня, 29 июня, начало встречи в 22:00.

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