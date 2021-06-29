Сборные Украины и Швеции выбрали, в которых комплектах проведут сегодняшний матч 1/8 финала Евро-2020.

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было официально утверждено, в которых комплектах формы сыграют команды.

Швеция – Украина: анонс матча 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины проведет сегодняшнюю встречу в синих цветах, тогда как Швеция получится в домашнем комплекте желтого цвета, сообщает официальный сайт УАФ. Голкипер команды Шевченко проведет встречу в оранжевом экипировке, тогда как вратарь шведов – в серых цветах.

Матч Швеция – Украина состоится уже сегодня, 29 июня, начало в 22:00. Победитель этой пары станет соперником Англии или Германии в 1/4 финала Евро-2020.

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