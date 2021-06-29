Наставник збірної України Андрій Шевченко разом з усіма гравцями привітали Андрія Пятова із Днем народження, повідомляє офіційний Instagram УАФ.

Швеція – Україна: команди визначились із формами на матч плей-офф Євро-2020

Воротар отримав оплески на свою адресу від партнерів по команді, а шеф-кухар "синьо-жовтих" презентував святковий торт. Прес-аташе збірної України Микола Васильков на своєму YouTube-каналі також показав емоції хлопців під час святкування – можливо, така порція позитиву допоможе Україні у матчі зі шведами.

Додамо, що Україна та Швеція розіграють долю останньої путівки до 1/4 фіналу Євро-2020 вже сьогодні, 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

Швеція – Україна: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020