Сборные Швеции и Украины в Глазго поборются за выход в четвертьфинал Евро-2020. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Со Швецией у украинского болельщика связаны только приятные воспоминания. Наша сборная побеждала "Тру Крунур" в 2008 году в товарищеской встрече, била скандинавов в финале турнира на Кипре в 2011-м и получила легендарную победу на Евро-2012 – первую в истории выступлений Украины на чемпионатах Европы. Выход на "викингов" в 1/8 финала Евро-2020 дополнил список приятностей, ведь именно их тяжелая победа над поляками вывела подопечных Андрея Шевченко в плей-офф – и именно Швеция была наиболее выгодным вариантом на этой стадии.

Лидерство шведов в группе – обманчиво

Команда Янне Андерсона на нынешнем турнире стартовала с "нулей" в матче против Испании, затем минимально победила Словакию, а в последнем туре перестреляла "Кадру" – результаты выглядят убедительно, но уровень футбола шведов выглядел крайне противоречиво. В частности, в матче против "Фурии Рохи" все нахваливали оборонительный блок, однако испанцы создали 6 явных голевых моментов, прошивая защиту "Тре Крунур" благодаря изменениям позиций и диагоналям. "Сине-желтые" тогда продемонстрировали серьезные проблемы при перестройках – в частности, опорники не синхронизировали свои движения, часто оставляя большие щели в центре. Да и индивидуальных привозов хватало.

Со Словакией "викинги" включились только в последние полчаса, а до того было только несколько ударов в молоко на 0,09 ожидаемых голов – этот поединок стал одним из самых скучных на Евро-2020. Только с поляками Швеция раскрыла свою атакующую мощь, забив трижды (Форсберг отличился уже на 2-й минуте), однако здесь стоит не забывать о проблемности нынешней "Кадры", ее камбэк с 0:2 и пропуск третьего гола в контратаке в компенсированное время, когда все ушли вперед.

Конечно, в каждом из этих поединков были не только проблемы. Шведы продемонстрировали грамотную организацию игры, впечатляющие индивидуальные перформансы (Исак является лучшим дриблером Евро-2020, например), а в целом команда запомнилась здоровым прагматизмом. "Тре Крунур" не пытаются перекомбинировать или перепрессинговать соперников, садясь в низкий блок и играя вторым номером.

Быстрые контратаки после коротких перепасовок – именно в этом и заключается стиль скандинавов на нынешнем турнире. Проблема Швеции кроется в том, что их стиль граничит с убогостью (пусть и грамотно организованной), а именно для Украины лучшего соперника в плей-офф придумать было невозможно. Игровой стиль этой сборной является чрезвычайно удобным для наших ребят.

Швеция: хорошая, плохая, удобная

На Евро-2020 подопечных Андрея Шевченко легко прибивали благодаря агрессивному прессингу – они проиграли командам, которые находятся в топ-3 по количеству прессинг- действий на чужой трети. Украинцы стали четвертыми с конца по количеству прессинг- действий против себя и второй с конца по успешности этих действий против себя. Нидерланды и Австрия понимали, что интенсивный "накрыв" "сине-желтых" обязательно выльется в скорое возвращение мяча на чужой трети.

Шведы же в такой футбол не играют, хотя соперники позволяют. "Тре Крунур" на Евро-2020 идут 20-ми за попытками прессинга и 21-ми по его успешности – подопечные Янне Андерсона не мешают соперникам готовить свои атаки. Скандинавы ограничиваются 29,6% владения (самый низкий показатель на турнире), 244 передачами на 90 минут (самый низкий показатель на турнире) и каждый шестой свой пас отправляют на дальнюю дистанцию. Можно было бы назвать это примитивом, однако по количеству передач в штрафную "викинги" идут на равных с Украиной (111-112), по точности прогрессивных пасов Швеция преобладает на 7%, а по количеству перехватов команда лидирует на чемпионате.

В атаке "Тре Крунур" стараются играть как можно более вертикально, вылетая в контратаки или запуская лонгболы на ход. Проблема заключается в том, что большинство таких выносов не является успешными – нападающие сборной плохо ведут единоборства (от 11% успешности у Берга до 31% успешности у Исака). Вообще, в воздухе скандинавы не впечатляют, побеждая только в 36% дуэлей.

Таким образом, по стандартам Швеция выглядит не очень опасной командой (хотя со Словакией несколько подач удалось опасно замкнуть), а при позиционном наступлении "викинги" допускают слишком много потерь (третьи с конца на Евро-2020). К тому же, они не отдали ни одной передачи вразрез. Если наши забьют первыми, у шведов начнутся очень большие проблемы – скандинавы слишком сильно заточены на игру от соперника.

Украина значительно сильнее в атаке ...

Команду Андрея Шевченко справедливо критиковали за провалы под интенсивным прессингом, отсутствие стабильности, а также за неоднозначные тактические решения – в частности, за выход Марлоса на левом фланге в матче с Нидерландами, а также за перевод Малиновского на позицию левого вингера и за сырую (хотя и интересную ) систему игры через фланги (с ротацией исполнителей и коллективной безответственностью). Впрочем, все эксперты единодушно сходились во мнении, что Украина шикарно работала в позиционной атаке.

На групповом этапе Евро-2020 "сине-желтые" наиграли на 4,7 ожидаемых голов. Среди нетоповых сборных высокий показатель имела только Дания, хотя здесь следует понимать – львиную долю из этих 4,7 xG забрали на себя первый тайм в Амстердаме и игра до перерыва против Македонии. В других случаях нас задушили прессингом, но шведы делать этого не станут – а в таком случае не будет лишним напомнить о большем среднем xG украинских ударов (0,130 против 0,153), лучшую среднюю точность (2,78 vs 4,05 попаданий в створ), значительно больше количество обыгрышей на дриблинге (8,67 vs 11,20) и точность передач (80,5% против 85,9%).

Главным креативщиком нашей сборной стал Малиновский, которого беспощадно критикуют – по остроте пасов из зоны левого полуфланга Руслан стал вторым после Забитцера, не дотянувшись до него всего на 0,1 xT. А это, между прочим, совсем не родная позиция лидера Аталанты.

Украина радует осмысленностью своего владения и грамотным построением выхода в атаку. Ее основу составляют индивидуальные проходы в глубину – подопечные Андрея Шевченко не слишком качественно продвигают мяч через передачи, но классно тянут его на дриблинге. По количеству подобных рывков (64) "сине-желтые" стали пятой командой на Евро-2020. Кроме того, наша сборная выделяется лучше, чем у шведов, подготовкой атак: по показателю SCA (два заключительных действия перед ударом) украинцы стали 12-ми на групповом этапе (54 SCA), в то время как "Тре Крунур" идут третьими с конца . Кстати, Малиновский в этом плане делит второе место с Де Брюйне, Дюмфрисом и Фрэнки де Йонгом – у них по 13 SCA.

Также стоит отметить, что Украина больше дорожит мячом. При владении мячом на уровне 49% коллектив допустил 258 потерь, в то время как Швеция допустила 313 потерь. Больше было только у чехов и поляков.

... но есть одно но

Словом, очевидно, что Украина значительно мощнее в позиционном наступлении. Проблема заключается только в том, как подопечные Андрея Шевченко воспользуются этим аспектом – шведы точно позволят нам разыгрывать мяч в центре, но на своей половине они обороняются очень плотно. В защите "Тре Крунур выиграли 63,8% единоборств, а вот Яремчук в нападении выходил победителем всего с 23,21% дуэлей – именно же в атаке этот показатель опускается до 11%, или до 3 побед в 27 эпизодах. Рома шикарно выглядит , когда есть возможность обыграться и сбросить мяч (там его работа корпусом работает шикарно), но в одиночестве нашего форварда оставлять нельзя.

Не лучше статистика и у Малиновского. Выдав аж 63 единоборства, украинец проиграл 40 эпизодов. Вообще, работа по ничейных мячах и в контактной борьбе сегодня составит огромные проблемы, ведь шведы лидируют по количеству перехватов. В этом аспекте подопечные Андрея Шевченко должны дать бой всей жизни. Если скандинавов "положат" в единоборствах, победа будет за Украиной.

Кадровая ситуация

В сборной Украины нет дисквалифицированных, а вот с травмированными ситуация сложная. Попов так и не смог восстановиться от травмы, покинув лагерь сборной, а вот Зубков остался – Александр вернулся к тренировкам, выполняя упражнения с мячом. Впрочем, его участие в сегодняшней встрече кажется маловероятным, а Александр Денисов так и вовсе заявил, что вингер не сыграет со Швецией.

Кроме того, были определенные проблемы с коленом Яремчука, но длительная пауза в матчах позволила нападающему восстановиться. Роман тренируется в общей группе и на 99% выйдет в основе. Других проблем с составом у нашей национальной команды нет.

У шведов была похожая ситуация – после выхода в плей-офф СМИ сообщали о повреждении Форсберга и Ольсена, но сейчас с обоими все в порядке. Под вопросом только участие Сванберга, у которого был COVID-19. Форвард Болоньи вышел из карантина еще перед матчем против Словакии, но в заявку не попадал.

Ориентировочные составы на матч Швеция – Украина

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниэльссон, Аугустинсон – Кулусевски, Ольсон, Экдаль, Форсберг – Исак, Куайссон

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Несмотря на все преимущества в структуре атак украинцев, стоит помнить один важный факт – у шведов 10 футболистов из заявки играют в топ-чемпионатах, а наших игроков там втрое меньше. Кулусевски, Форсберг, Исак, Линделёф – все эти фамилии не только известны каждому болельщику по выступлениям в сильнейших клубах Европы или по голам в их ворота. Все эти исполнители еще и дают элитный уровень игры на Евро-2020.

В целом же, Швеция не изменяет своим принципам. Это все тот же качественно организованный и прагматичный коллектив,что и на предыдущих крупных турнирах. Это не мировой гранд, но и в середняки "Тру Крунур" записать трудно – это сборная второго эшелона, которая идет в одном ряду со Швейцарией и Хорватией. В этот список можно записать и Украину, но только при условии победы над "викингами".

Удастся ли это подопечным Андрея Шевченко? Пока все выглядит очень оптимистично. Швеция в каждом своем матче наигрывала минимумум на два пропущенных гола (даже словаки имели достаточно шансов), а их оборонительный блок, при всей компактности и качестве в единоборствах, не назовешь непроходимым. В каждом из матчей соперники получали кучу касаний в штрафной, а под интенсивным давлением защитники "викингов" допускали и грубые индивидуальные ошибки. Украина же является одной из лучших команд Евро в плане продвижения мяча и развития позиционных атак, поэтому моменты будут.

Учитывая преимущество в остроте наших ударов, в их точности и подготовленности, можно прогнозировать гол в ворота Швеции – благо, яркого расточительства за нашим форвардами на чемпионате Европы не было замечено. При этом в обороне Украины играла неплохо, если не нее не давили сразу при розыгрыше мяча от ворот. Шведы так не играют, поэтому сегодня большого количества голевых моментов со стороны "Тре Крунур" ожидать не стоит. У скандинавов будут только контратаки из глубины, которые контролировать проще. Да и в целом "викинги" обостряют нечасто.

Учитывая преимущество в атакующей работе, хороший уровень игры Бущана и отсутствие качественного прессинга со стороны шведов, вполне реальной кажется победа Украины. У нас слишком удобный соперник, чтобы прогнозировать что-то другое. Впрочем, очевидно, что просто сегодня не будет, поэтому лучше сбегать за валидолом.