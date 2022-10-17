Голкипер Шахтера Андрей Пятов опубликовал фото с известным воином Михаилом Диановым, который присутствовал на матче с Динамо.

"Вы знаете, кто на фото. Герой. Лицо "Азовстали". Настоящий. Искренний. Смелый украинец. Боец. Еще болельщик Шахтера. Михаил Дианов.

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Для меня выдающимися стали его слова: "Умереть можно, как и когда угодно – решать не мне. Но в моих силах решать, как жить. Если в мире происходит что-то плохое, можно не делать ничего, а можно сделать что-то. Ничего я уже пробовал". Имею честь быть на одном фото с героем. Слава Украине! Героям слава!" – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Дианов, являющийся болельщиком Шахтера, нанес первый удар по мячу перед стартом Классического. Добавим, что руководство "горняков" посодействовало реабилитации Михаила, оплатив его операции.

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