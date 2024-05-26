"Проиграли 0:2, к сожалению, чего-то не хватило. Возможно, было расслабление, считаю, этого не должно быть. Мы – Шахтер, должны каждой игры, несмотря на то, уже ли являются чемпионами, или нет, побеждать. Уверен, что проанализируем поединок и в следующем сезоне такого не повторится. Хочу поздравить Полесье с выходом в еврокубки – для них это впервые в истории. Это была интересная игра, поэтому еще раз поздравляю их.

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Возможно было эмоциональное и мотивационное опустошение из-за выполнения задач на сезон? Да, мы достигли всех поставленных целей этого сезона, но наша мотивация в том, чтобы защищать эмблему. Для каждого футболиста это должно быть мотивацией, несмотря на то, что мы уже стали чемпионами и получили Кубок. Должны в каждой игре побеждать, потому что мы – Шахтер.

Что запомнилось больше всего в сезоне 2023/24? Конечно, чемпионство и Кубок! Это мой второй сезон в Шахтере, второе чемпионство. Незабываемые эмоции, и я очень рад тому, что мы стали чемпионами и выиграли Кубок, выполнив все поставленные цели. Личные задачи на следующий сезон? Намерен закрепиться в стартовом составе, ведь это моя мечта. Сделаю все, что от меня зависит, для этого", – поделился Назарина в комментарии официальному сайту Шахтера.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки