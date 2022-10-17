Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов опублікував світлину з відомим воїном Михайлом Діановим, який був присутній на матчі з Динамо.

"Ви знаєте, хто на фото. Герой. Обличчя "Азовсталі". Справжній. Щирий. Сміливий українець. Боєць. Ще й вболівальник Шахтаря. Михайло Діанов.

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Для мене визначними стали його слова: "Померти можна, як і коли завгодно – вирішувати не мені. Але в моїх силах вирішувати, як жити. Якщо у світі відбувається щось погане, можна не робити нічого, а можна зробити щось. Нічого я вже пробував". Маю за честь бути на одному фото з героєм. Слава Україні! Героям слава!" – написав Пятов на соїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Діанов, який є уболівальником Шахтаря, завдав першого удару по м'ячу перед стартом Класичного. Додамо, що керівництво "гірників" посприяло реабілітації Михайла, оплативши його операції.

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