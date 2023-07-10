"Ще роки два тому я зрозумів, що час спливає і момент тренерства скоро настане. Поговорили з дружиною, з родиною, і я зробив висновок, що готовий до цього. Перші враження від роботи в статусі тренера? Скажу, що це дуже цікаво. Вдячний Патріку ван Леувену за те, що тепло до мене ставиться, як і Денніс Гентенар, тренер воротарів. Нідерландська школа – це щось нове для мене. Також бачу, як команда працює, є певні тактичні новинки. Я в захваті!

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Давайте казати чесно: я ж уже майже не грав останні два роки – провів десь ігор 15 за минулі сезони. Тому розумів, що вже стану тренером, і психологічно був до цього готовий. Немає такого, що на мене щось тисне. Отримав тренерську ліцензію В, зараз закінчую на воротарську В і робитиму наступний крок – почну навчання на ліцензію А. У мене амбіційні цілі – хочу зростати разом з командою, виховати багато чудових воротарів. Хочеться цього досягти, є такий запал. А що буде далі – побачимо.

Про що говорив з Даріо Срною перед тим, як увійшов до тренерського штабу? Він сказав, що це футбольне життя і добре, коли є така можливість – залишитися в рідному клубі, де всі мені знайомі, де я всіх люблю та продовжую працювати. Це допоможе мені як тренеру, бо не кожному гравцеві дається шанс після закінчення кар’єри залишатися в тонусі. Це важливо, бо футбол – моє життя, я вже 20 років так живу. Я ж кажу, що поговорив із Даріо, із Сергієм Анатолійовичем Палкіним, з дружиною та дітьми та ухвалив рішення. Дякую всім за підтримку, а особливо – моїй сім’ї.

Що можу сказати про молодих воротарів Шахтаря за підсумками гри проти АЗ? Я завжди буду захищати та любити своїх воротарів, бо кожна людина, кожний голкіпер – це індивідуальність. До кожного потрібен свій підхід: у психології, техніці, фізиці – багато аспектів. Тому ми працюємо. Щодо першого спарингу, то десь було добре, десь щось не вийшло – ми вже обговорили деякі проблеми, що були в грі й ногами, й руками. Це наша звичайна робота, і я вже як тренер можу десь підказати, десь спрямувати. Ми це з Деннісом Гентенаром обговорюємо, щоб у нас було спільне розуміння", – поділився Пятов у коментарі прес-службі Шахтаря.

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