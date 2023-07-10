Пятов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

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Андрей является третьим в списке игроков, которые провели больше всего матчей за Шахтер – 482 игры. За 16 лет в донецком клубе Пятов завоевал 28 трофеев (11 чемпионств Украины, 8 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА) – и это абсолютный рекорд клуба всех времен.

6 августа Пятов проведет свой прощальный матч в благотворительном поединке с Тоттенхэмом. Относительно работы тренером, то Андрей пока нет соответствующей тренерской лицензии, которая позволяет ему работать ассистентом главного тренера. Недавно он получил диплом категории В – его хватает только для работы помощником наставника в командах Первой и Второй лиг, а также в любительском чемпионате.

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