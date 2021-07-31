"Тайсон – своеобразный парень, с ним нужно жестче. Был бы на тот момент тренером Луческу, Фонсека или Де Дзерби – он бы еще 5 лет играл на высоком уровне Шахтера. Он такой человек.

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Понятно, что никто ни с кем не должен нянчиться. Ранее к нему был требователеный подход. Он мог обижаться, но он знал, что надо работать. Просто сумасшедший футболист. И человек хороший. Жаль, что тренер (Луиш Каштру – прим.) не смог его разозлить или мотивировать", – поделился Пятов в интервью BurBuzz.

Напомним, Тайсон с января 2013 по апрель 2021 годов защищал цвета Шахтера, но после конфликта с Каштру решил покинуть "горняков" на правах свободного агента. В составе донецкого клуба в целом провел 299 матчей, записав в свой актив 55 голов и 78 ассистов.

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