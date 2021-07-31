"Тайсон – своєрідний хлопець, з ним потрібно жорсткіше. Був би на той момент тренером Луческу, Фонсека або Де Дзербі – він би ще 5 років грав на високому рівні за Шахтар. Він така людина.

"З Тайсоном дійсно була проблема": Каштру – про свої стосунки з лідерами Шахтаря

Зрозуміло, що ніхто ні з ким не повинен няньчитись. Раніше до нього був вимогливий підхід. Він міг ображатися, але він знав, що треба працювати. Просто божевільний футболіст. І людина хороша. Шкода, що тренер (Луїш Каштру – прим.) не зміг його розлютити або мотивувати", – поділився Пятов в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Тайсон з січня 2013 по квітень 2021 року захищав кольори Шахтаря, але після конфлікту з Каштру вирішив покинути "гірників" на правах вільного агента. У складі донецького клубу загалом провів 299 матчів, записавши до свого активу 55 голів та 78 асистів.

Шахтар дотиснув Львів замінами Де Дзербі – новачки знову забивають, Марлос робить різницю, розгромна репетиція перед ЛЧ