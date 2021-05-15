"Это все общественность. Когда у команды что-то идет не так, люди обычно пытаются найти какие-то причины. У вас есть дети? Вы наверняка ссорились когда-то с детьми, это вызывает у вас неприятные ощущения. Но перед тем, как они идут спать, вы все равно их обнимаете, целуете и говорите теплые слова – жизнь продолжается. Бывает, что учитель в школе выгоняет ученика из класса. Контроллер в трамвае тоже может выгнать из вагона "зайца". А футбол должен быть таким, как церковь? Конечно же, нет.

Ассистент Каштру попрощался с Шахтером

Сразу скажу – у меня не было конфликта с Пятовым. Это легендарный футболист в Украине. С Марлосом у меня тоже не было никакого конфликта. Он тоже долгое время играет в Шахтере, многого достиг. А вот с Тайсоном действительно была проблема, но, тем не менее, у нас хорошие человеческие отношения сейчас.

Конфликт с Тайсоном произошел на профессиональном уровне – он решил уйти. Любую подобную ситуацию можно решить, будь то маленький конфликт или большой. Мы всегда стараемся создать такие условия, чтобы главный тренер был лидером коллектива. Но при этом уважение прежде всего: я уважаю вас, вы – меня. Поэтому, когда игрок не уважает мои решения, не уважает клуб, мы должны принимать меры. Мы поговорили с Тайсоном, у нас нормальные отношения. Я желаю ему всяческих благ и хорошего продолжения карьеры. Но в тот момент произошло то, что произошло. Каждый должен идти своим путем", – рассказал Каштру в интервью Tribuna.

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