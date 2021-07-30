Львов ограничил Шахтер – много кроссов и низкий темп

В матче с Ингульцом дончане с первых минут устроили сопернику ад классными комбинациями и быстрым агрессивным футболом. Со Львовом картина была иной. Уже на 20-й секунде Марлон и Додо обрезались, а Эрнест перехватил мяч и создал себе момент. Шахтер задал слишком низкий темп, в рамках которого было трудно расшатать массированную оборону.

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Центр поля полностью контролировали хозяева, Шахтер атаковал исключительно флангами. Корниенко и Додо еще в первом тайме выполнили бесчисленное количество кроссов – и низом, и верхом. Большинство из них не приносили никакой пользы, но в нескольких эпизодах Траоре сумел зацепиться за мяч. Раз скинул под удар Патрику – Алан пробил в руки голкиперу. Раз пробил сам – над воротами. Раз не обработал мяч.

Активнее работал левый фланг Шахтера. Корниенко в позиционных атаках играл очень высоко и постоянно простреливал в штрафную. Соломон благодаря индивидуальным действиям создавал моменты для себя и партнеров. Из глубины фланг активно поддерживал Степаненко.

Де Дзерби попробовал альтернативу – никто не убедил

Уже на следующей неделе Шахтер стартует в квалификации Лиги чемпионов. Впереди тяжелая дуэль с Генком, поэтому уровень готовности "горняков" в начале сезона очень важен. Роберто Де Дзерби сегодня сохранил костяк команды с первого тура, сделав лишь точечные изменения: вместо Педриньо – Тете, вместо Майкона – Антонио. Оба не убедили.

Антонио в своем стиле выдавал много поперечных передач, но с продвижением были проблемы. Плотный оборонительный блок Львова оказался стеной для Маркоса. После перерыва, когда Степаненко стал больше подключаться в атаку, Шахтер интереснее смотрелся в центре, но от Антонио не было оригинальных решений, кроме забросов в полуфланги.

Тете потерялся в таком футболе. Ему нужно пространство, чтобы что-то организовать, а Львов вообще не оставлял свободных зон. Тете нанес один неплохой удар (над перекладиной), однако на фоне Соломона и Педриньо он явно проигрывает. Педриньо вышел на последние 30 минут и отыграл значительно интереснее конкурента.

Оборона Шахтера не внушает оптимизм, а Марлос – топ

Шахтер усилил защиту экс-игроком Барселоны, который играл в Серии А. И что? Марлон медленный и позиционно ошибается, а игра Матвиенко резко контрастирует с новостями об интересе из АПЛ. Эпизод с выходом Эрнеста показателен – Махмутович простым забросом из глубины создал центрбекам Шахтера грандиозные трудности. Матвиенко и Марлон обмениваются позициями во время розыгрыша мячу и долго пасуются – это прекрасно. Но непосредственные функции защитников также нужно выполнять. Даже против Львова.

До 70-й минуты сохранялись нули на табло. Спасать матч Де Дзерби решил заменами. Все замены сработали – игра активизировалась, появились моменты. Марлос вышел на правый фланг и взорвал игру. Натурализованный украинец постоянно обострял и в итоге вырезал шикарную подачу на Траоре – Лассина открыл счёт.

Исмаили также показал класс после десятка неточных кроссов Корниенко. Бразилец замечательным прострелом ассистировал на второй гол. Дентиньо, который за минуту до этого вышел со скамейки запасных, закрепил преимущество Шахтера. А Педриньо поставил точку после фирменной атаки "оранжево-черных": рейд Соломона, смена фланга, подключение Додо и пас в центр.

"Горняки" разгромно победили, набрали 6 очков, вышли на первое место УПЛ и с хорошим настроением готовятся к Лиге чемпионов. 3 августа – выездной матч квалификации против Генка.

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