"Я разговаривал с Андреем Пятовым. Как такового конфликта, который мог бы привести к негативным последствиям между Пятовым и Каштру, не было. Речь идет об отрезке после полуфинала Лиги Европы с Интером, после старта сезона в Украине. Действительно, у Андрея были разговоры, но это на уровне капитана и тренера. Был сложный период у команды – вылет в полуфинале Лиги Европы и проигрыш Суперкубка Динамо.

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Но если вы посмотрите Instagram Пятова за этот период, вы там не найдете ни молитв, ни скрытых посылов, как у Тайсона. Он показывает положительного и веселого Пятова, к которому мы привыкли. То, что он потерял место под номером 1 в команде, ему, безусловно, обидно. Но, наверное, всему приходит время. Я не думаю, что если бы Трубин стоял плохо на воротах, то Каштру держал бы Пятова на скамейке в отместку. Трубин заслужил это место, как и место в сборной своей игрой.

По мнению того же Пятова, он всячески помогает Трубину, чтобы он как можно скорее встал на ноги в большом футболе. Безусловно, став вторым вратарем, клуб предлагает ему контракт на других условиях, на условиях резервного вратаря. И Пятов к этому с пониманием относится. Но тут перед ним профессиональный и игровой вопрос. Или остаться номером 2 с меньшей зарплатой, но в Шахтере, или стать номером 1 в другом иностранном клубе.

Если, конечно, агент сможет создать ему условия в той же Турции, чтобы в конце карьеры заработать денег и еще поиграть. Вот такая дилемма у Пятова и она имеет свои временные ограничения. Решение о продлении контракта он будет принимать после нынешнего сбора с национальной сборной, после разговора с Андреем Шевченко и семьей", – рассказал Денисов в программе Денисов Time.

К слову, Пятов потерял место основного голкипера Шахтера, и сыграл лишь в 7 матчах этого сезона, лишь однажды удержав ворота на замке и пропустив 12 голов.

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