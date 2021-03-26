"Я розмовляв з Андрієм Пятовим. Як такого конфлікту, який міг би привести до негативних наслідків між Пятовим і Каштру, не було. Йдеться про відрізок після півфіналу Ліги Європи з Інтером, після старту сезону в Україні. Дійсно, у Андрія були розмови, але це на рівні капітана і тренера. Був складний період у команди – виліт у півфіналі Ліги Європи і програш Суперкубка Динамо.

Пятов може покинути Шахтар – у голкіпера збірної України тривалий конфлікт з Каштру

Але якщо ви подивитеся Instagram Пятова за цей період, ви там не знайдете ні молитов, ні прихованих меседжів, як у Тайсона. Він показує позитивного і веселого Пятова, до якого ми звикли. Те, що він втратив місце під номером 1 у команді, йому, безумовно, прикро. Але, напевно, всьому приходить час. Я не думаю, що якби Трубін стояв погано на воротах, то Каштру тримав би Пятова на лавці, аби помститись. Трубін заслужив це місце, як і місце в збірній своєю грою.

На думку того ж Пятова, він всіляко допомагає Трубіну, щоб він якомога швидше став на ноги у великому футболі. Безумовно, ставши другим воротарем, клуб пропонує йому контракт на інших умовах, на умовах резервного воротаря. І Пятов до цього з розумінням ставиться. Але тут перед ним професіональне та ігрове питання. Або залишитися номером 2 з меншою зарплатою, але в Шахтарі, або стати номером 1 в іншому іноземному клубі.

Якщо, звичайно, агент зможе створити йому умови в тій же Туреччині, щоб під кінець кар'єри заробити грошей і ще пограти. Ось така дилема у Пятова і вона має свої обмеження у часі. Рішення про продовження контракту він буде приймати після нинішнього збору з національною збірною, після розмови з Андрієм Шевченком і сім'єю", – розповів Денисов у програмі Денисов Time.

До слова, Пятов втратив місце основного голкіпера Шахтаря, та відіграв лише у 7 матчах цього сезону, лише одного разу втримавши ворота на замку та пропустивши 12 голів.

Каштру все, Шахтар битий бумерангом, Миколенка суворо попередили – Україна втратила єврокубки і навіть більше