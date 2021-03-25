"У Пятова был какой-то конфликт с главным тренером Шахтера. Даже не конфликт: Пятов на теории непосредственно задал вопрос Каштру – это было в конце лета – мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем.

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После этого Пятова понемногу начали сливать. Он потерял свое место в клубе, начали делать ставку на Трубина.

Сейчас Андрей не продлил контракт с Шахтером, хотя ему предлагали. Скорее всего, он будет играть в другом месте, потому что у него заканчивается контракт летом. Кроме того, "горняки" очень следят за Ризныком – ведутся переговоры на уровне руководства", – сказал журналист Роман Бебех в программе "Бомбардир".

Напомним, Пятов потерял место в основе Шахтера – наставник "горняков" больше доверяет молодому Трубину. В текущем сезоне Андрей сыграл в "оранжево-черной" футболке лишь 7 матчей во всех турнирах (четыре в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Украины). Его контракт с дончанами истекает 30 июня 2021 года.

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