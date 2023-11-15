"Вызов получили несколько новых футболистов, чтобы мы могли познакомиться с ними. В частности, игроки 2002 года рождения, ведь мы должны начинать вызывать также младших футболистов для получения опыта. Поэтому хотим проверить их. Мы следим за игроками со всего мира.

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Также есть Владислав Ванат, который приезжает из национальной сборной. Я общался с Сергеем Ребровым, который сказал, что он не будет играть в этом окне, поэтому получит такую возможность с нами. Важно, что Ванат будет с нами. Мы хотим знать игроков лучше. Да, мы видим, что они показывают в матчах за клуб, но, возможно, можем попробовать что-то другое. Очень важно иметь собственное видение ситуации", – сказал Мельгоса в комментарии Суспільне Спорт.

К слову, Ванат ранее получил вызов в молодежную сборную Украины и попал в резерв национальной команды.

Напомним, впереди у подопечных Мельгосы поединки со сборными Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября). После 3-х туров "сине-желтые" идут в турнирной таблице группы F первыми, набрав 9 очков.

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