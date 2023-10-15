Женская команда Кривбасса в рамках борьбы за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов 6 и 9 сентября сыграла два матча – против Парижа (0:4) и Линчепинга (0:3) соответственно. Оба поединка состоялись в Швеции.

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По сообщению KDK, после этих матчей в Украину не вернулись два представителя криворожского клуба. Речь о SMM-специалисте Романе Лопатине (который ранее работал пресс-атташе Олимпика) и фотографе Романе Медведеве.

Отмечается, что Кривбасс этому побегу никак не способствовал. Наоборот, криворожский клуб по вышеупомянутому инциденту обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам.

Напомним, недавно похожую схему использовал полузащитник Шахтера U-19 Александр Роспутько, который после победы над Антверпеном в Юношеской лиге УЕФА "потерялся" в Брюсселе и "выплыл" в Российской Федерации, где попросил убежища.

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