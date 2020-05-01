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Пьяный футболист убил 60-летнего мужчину – жуткое видео смертельного ДТП

13:05 91 Читати українською
Пьяный футболист убил 60-летнего мужчину – жуткое видео смертельного ДТП
Автомобиль Идальго после ДТП

Аргентинский футболист Родриго Идальго, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, погубил жизнь мотоциклиста.

Идальго выступает в Чили – именно там он и совершил ужасное преступление. 24-летний футболист в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля по улицам Сантьяго.

Его беспечность очень дорого стоила – Родриго на скорости врезался в мотоциклиста, который двигался рядом. 60-летний пострадавший скончался на месте, информируют чилийские СМИ.

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Футболиста немедленно задержали на 120 дней до вынесения приговора. Пока Идальго может выйти под залог, однако ему грозит 5 лет тюрьмы.

Родриго перешел в чилийский Аудакс Итальяно в январе 2019-го и забил за клуб 10 голов в 22 матчах.

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