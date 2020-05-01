Пьяный футболист убил 60-летнего мужчину – жуткое видео смертельного ДТП

Аргентинский футболист Родриго Идальго, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, погубил жизнь мотоциклиста.

Идальго выступает в Чили – именно там он и совершил ужасное преступление. 24-летний футболист в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля по улицам Сантьяго.

Его беспечность очень дорого стоила – Родриго на скорости врезался в мотоциклиста, который двигался рядом. 60-летний пострадавший скончался на месте, информируют чилийские СМИ.

"95 відсотків моїх друзів з фавели – мертві": бразилець, якого знищують через ЧС-2010, міг загинути від рук наркодилера

Футболиста немедленно задержали на 120 дней до вынесения приговора. Пока Идальго может выйти под залог, однако ему грозит 5 лет тюрьмы.

Родриго перешел в чилийский Аудакс Итальяно в январе 2019-го и забил за клуб 10 голов в 22 матчах.

25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили его