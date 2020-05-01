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П'яний футболіст вбив 60-річного чоловіка – моторошне відео смертельної ДТП

1 травня 12:58 11141 Читать на русском
П'яний футболіст вбив 60-річного чоловіка – моторошне відео смертельної ДТП
Автомобіль Ідальго після ДТП

Аргентинський футболіст Родріго Ідальго, керуючи автомобілем напідпитку, згубив життя мотоцикліста.

Ідальго виступає в Чилі – саме там він і скоїв жахливий злочин. 24-річний футболіст у стані алкогольного сп'яніння їхав за кермом автомобіля вулицями Сантьяго.

Його легковажність дуже дорого коштувала – Родріго на швидкості врізався у мотоцикліста, який рухався поруч. 60-річний постраждалий помер на місці, інформують чилійські медіа.

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Футболіста негайно затримали на 120 днів до винесення вироку. Поки що Ідальго може вийти під заставу, однак йому загрожує 5 років в'язниці.

Родріго перейшов у чилійський Аудакс Італьяно в січні 2019-го та забив за клуб 10 голів у 22 матчах.

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