25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили его

Джордан Синнотт запомнился не столько своей карьерой, сколько необычной историей вокруг его гибели. Английский футболист умер вследствие нападения на улице, но и после смерти он спас не одного человека.

Воспитанник Хаддерсфилда, в котором его отец Ли Синнотт был капитаном, только несколько матчей отыграл на высоком уровне. Значительно большую часть своей карьеры парень провел в Лиге 2 и Национальной лиге – 4 и 5 дивизионах чемпионата Англии, нежели на уровне Чемпионшипа, откуда дороги нередко ведут к АПЛ. Синнотт забил не один гол-красавец, хотя достаточно поиграл даже на позиции правого защитника. Добротный дриблинг и приличный дальний удар. Футболист погиб в результате уличной драки, но успел стать героем для нескольких семей. Его нашли без сознания в января 2020 года среди городка Ретфорд, где проживает чуть более 20 тысяч человек. С подозрением на перелом черепа мужчину отправили в больницу города Шеффилд той же ночью, но медики не смогли его спасти.

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Полиция выяснила, что Джордан стал жертвой нападения двух хулиганов, которых отправили в суд по обвинению в убийстве. Кроме них, под следствием находится третье лицо. Всем им не больше 21-22 лет. Клуб 7-го дивизиона Мэтлок Таун перенес свой матч спустя несколько часов после известия о смерти 25-летнего полузащитника, который выступал там на правах аренды. Множество английских, шотландских, валлийских и не только клубов прислали свои футболки с фамилией Синнотт под его 25-м номером. В частности, акцию в своих соцсетях поддержали бывший и нынешний капитаны Ливерпуля Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон, защитник Челси Рос Джеймс. История вышла далеко за пределы Англии. Так, включился Атлетико Мадрид с помощью Альваро Мораты. Бахрейн, Катар, Таиланд, Филиппины и другие экзотические края тоже здесь.

В разговорах со своей семьей Джордан неоднократно просил отдать свои органы после смерти тем, кто будет нуждаться. Такой молодой, а уже задумывался над вопросами донорства, будто что-то предчувствовал. Все вспоминают его как светлого хорошего парня. "Он обожал отдавать. Даже после смерти смог это сделать. По крайней мере его сердце все еще бьется", – заявил брат парня, Том Синнотт. Посмертно Джордан стал донором, спасая жизнь сразу 7-х человек в возрасте от 20 до 50 лет, рассказывает The Mirror.

Солдаты и другие жертвы ожогов также получили помощь из кожных трансплантатов, созданных благодаря его жертвенности. Мелани Тейт, мать Синнотта, поставила вопрос донорства органов, когда 51-летней женщине сказали, что врачи не дают больше никаких шансов ее сыну, который находился на искусственной поддержке жизнедеятельности. "Все, о чем я могла думать в тот момент, это позвонить этим людям и сообщить – найден орган для того, кого они любят. Это дар жизни и высочайший подарок, который ты можешь дать".

Когда Джордана забрали в операционную, медсестры и другой персонал минутой молчания почтили память футболиста, которого вместе с семьей проводили в последний путь. Синнотт, хотя и выступал в глубинке английского футбола, жил и дышал игрой миллионов. Другой его одержимостью была старшая на год девушка Кэтти. "Синдбад" (именно таким прозвищем наделили друзья и самые близкие) планировал обручиться, а потом и жениться на "любви всей его жизни".

Семья была потрясена, когда со всего мира откликнулись на призыв прислать амуницию с фамилией и номером игрока. Примерно 1000 футболок различных команд – такой коллекцией редко кто может похвастаться. Этот клад семья решила также использовать для помощи нуждающимся. Футболки продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут на нужды наиболее незащищенных детей. Мать и возлюбленная гордятся, что даже после смерти Джордан, "настоящий джентльмен, который безумно любил свой футбол", смог подарить стольким людям самое ценное, что может быть.

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