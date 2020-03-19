"95 відсотків моїх друзів з фавели – мертві": бразилець, якого знищують через ЧС-2010, міг загинути від рук наркодилера

Хавбек Палмейраса Феліпе Мело, який встиг пограти за Ювентус, Інтер та збірну Бразилії, відверто побесідував з аргентинським виданням Clarin. "Футбол 24" обрав найцікавіше.

– Ви ідентифікуєте себе з аргентинським футболом?

– Звісно. Я також намагаюся грати з душею, викладаюсь до останньої краплі поту. Мені близький ваш стиль. Бразильський футбол трішки відрізняється – це більше самба і тікі-така. Мені імпонує, як аргентинці живуть грою. І вони не лише б'ють по ногах. Мессі, якого я вважаю найкращим футболістом в історії, не роздає суперникам стусани.

– Хотіли б якось випробувати себе на аргентинських полях?

– Я живу сьогоднішнім днем. Не хочу загадувати наперед, але через 3-4 роки доведеться зав'язувати. Цей час невпинно наближається. Кар'єра футболіста – надзвичайно коротка. В мене все склалось дуже добре. Хлопчисько, який мріяв про футбол, зробив гарну кар'єру. Аргентинські фани, безумовно, вражають. Я регулярно переглядаю відео матчів в YouTube. Вони змушують плакати. Турецькі уболівальники – такі ж навіжені, як ваші.

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Hermosa arrugada de Matías Mier, que la va de guapo mientras lo acompañan, y cuando cobra con Melo, mira al juez. Mal la rosca, peor él. pic.twitter.com/033MhylIzj — ADB (@El_Editor) April 27, 2017

– Ви неодноразово висловлювали свою любов до Бока Хуніорс...

– Я захоплювався грою Роландо Ск'яві. Блискуче виступав Рікельме. Мені пощастило зустрітись з ним на полі. Роман був у Вільяреалі, коли я захищав кольори Расінга з Сантандера. Крім цього, ми зустрічались під час матчів національних збірних Бразилії та Аргентини. Однак Ск'яві – жахливий, у хорошому сенсі, звісно. Жорсткий і непоступливий.

– Зважаючи на ваш жорсткий стиль, складніше було виступати у Європі чи Латинській Америці?

– Рефері не шкодують ваших яєць, де б ви не грали. Але ми говоримо про різні школи. В англійській Прем'єр-лізі фани з захопленням реагують на жорсткий відбір: "ваууу". Поїхали далі. Натомість в Іспанії за схожий фол тебе точно вилучать з поля. Мені подобається суддівство в Лібертадорес: аргентинці дають грати, бразильці вилучають (посміхається).

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– Ти відзначив Мессі. Це найкращий гравець на планеті?

– Це найкращий гравець в історії.

– Кращий, ніж Марадона та Пеле?

– Я не можу оцінювати Пеле, бо не бачив, як він грав. У мене збереглись спогади про Марадону з ЧС-1990, коли вони перемогли Бразилію з м'ячем Каніджи. Чимало бразильців величають Зіко найкращим, але я пам'ятаю лише його прощальний матч. Складно називати феноменами людей, якщо не було можливості спостерігати за ними наживо. Але я бачив, що робить Мессі, і це – неймовірно. Лео – більш довершений футболіст, ніж Кріштіану. Він забиває п'ять, а потім створює голи для власних партнерів.

– Вам було складно зупиняти Мессі?

– Мессі – унікальний гравець. Коли ми грали проти Аргентини, то домовлялись, що кожен повинен вдарити його, потрібно мінятися. Його було важко зупинити без цього. Ми не зламати його хотіли, а просто збити з ігрового ритму та створити незручності. Це були тактичні хитрощі.

– Опишіть своє дитинство в фавелі.

– Я народився і виріс у найгіршій фавелі в Ріо-де-Жанейро. Матір завжди була з нами вдома (троє хлопчиків, – прим.ред), а батько працював цілий день. Ми не мали суперумов, але нічого не бракувало. Навіть страшно подумати, що було б з моїм життям, якби не футбол. Іноді я повертався з тренувань і з'ясовував, що когось з моїх друзів застрелили. 95 відсотків моїх друзів з фавели вже немає, вони – мертві. Вони обрали інший шлях, і їх більше немає. 5 відсотків, які залишилися, встигли вибратися, знайти нормальну роботу.

– Було складно не збитись зі шляху?

– Я бачив жахливі речі в фавелі, про які не варто розповідати. Ніколи не хотів пов'язувати своє життя з наркотиками, хоча мав таку можливість. Я обрав інший шлях. Пам'ятаю, якось один з лідерів картелю сказав мені: "У тебе є майбутнє. Щоб більше тебе тут не було. Ще раз побачу – вистрелю в голову". Я вирішив працювати і не спокушатися на легкі гроші.

– Ви змінили чимало клубів: Мальорка, Расінг, Альмерія, Фіорентина, Ювентус, Галатасарай, Інтер... Яке ваше найбільше досягнення?

– Чемпіонат світу-2010 – це пік моєї кар'єри. Втім найважливішою була перемога на Кубку Конфедерацій-2009. Погляньте на Мессі, він досі нічого не виграв з Аргентиною. Думаю, що Лео віддав би три Ліги чемпіонів в обмін на один Кубок Америки.

– Бразильські фани досі звинувачують вас у поразці від Нідерландів на ЧС-2010 через вилучення. Як ставитесь до критики?

– Нічого страшного. Люди ображають мене, розповідають, який я поганий, а потім запрошують до своїх команд. Мій пас на Робінью – один з найкращих на ЧС-2010. Я завершив турнір з 95% точності передач, був серед перших за передачами з просуванням вперед. Зрештою ми програли, і я зовсім не картаю себе.

– Чому ви підтримували Болсонару на президентських виборах (ультравправого – прим.ред)?

– Мені подобається, як він вирішує справи, як спілкується з пресою. Ми розмовляємо при нагоді. Я був одним з перших, хто його підтримав. Він має відповіді на усі запитання. Я сподіваюсь, що Болсонару суттєво зменшить бандитизм. Людина, яка бореться з наркотрафіком, хоче добра для власної країни, не сумніваюсь. Чимало наших громадян вважають, що в фавелах живуть одні бандити, але це далеко не так. Там є люди, які працюють, виховують дітей. Насправді, корінь усіх проблем – страшна корупція.

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