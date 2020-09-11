Барселона на своем официальном сайте объявила о приезде Миралема Пьянича в лагерь "блаугранас".

Пьянич отказал ПСЖ ради Месси

Недавно 30-летний босниец переболел коронавирусом, поэтому не мог вовремя присоединиться к предсезонной подготовке с новыми партнерами. Напомним, Барса приобрела Миралема в Ювентуса летом за около 60 млн евро.

Уже 13 сентября каталонцы могли бы начать новый сезон Ла Лиги матчем против Эльче, но поединок перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере соперника.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги