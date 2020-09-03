Пьянич отказал ПСЖ ради Месси
10:20 - Читати українською
Новоиспеченный полузащитник Барсы Миралем Пьянич имел шанс перебраться в Париж.
"Я перешел в Барселону, чтобы играть с Лионелем Месси. Вот почему я отклонил более выгодное предложение ПСЖ", – цитирует Пьянича B92.
Стоит отметить, что план Миралема может провалиться, поскольку Месси заявил руководству Барсы о желании покинуть каталонский гранд, что породило конфликт между форвардом и клубом.
Напомним, 30-летний Пьянич летом присоединился к каталонцам, перейдя из Ювентуса за 60 млн евро.
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