"Я перешел в Барселону, чтобы играть с Лионелем Месси. Вот почему я отклонил более выгодное предложение ПСЖ", – цитирует Пьянича B92.

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Стоит отметить, что план Миралема может провалиться, поскольку Месси заявил руководству Барсы о желании покинуть каталонский гранд, что породило конфликт между форвардом и клубом.

Напомним, 30-летний Пьянич летом присоединился к каталонцам, перейдя из Ювентуса за 60 млн евро.

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