П'яніч вперше прибув у розташування Барселони
12:12 - Читать на русском
Зірковий новачок Барселони Міралем П'яніч нарешті одягнув футболку каталонського клубу.
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про приїзд Міралема П'яніча до табору "блаугранас".
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Нещодавно 30-річний боснієць перехворів коронавірусом, тому не міг вчасно долучитись до передсезонної підготовки з новими партнерами. Нагадаємо, Барса придбала Міралема у Ювентуса влітку за близько 60 млн євро.
Вже 13 вересня каталонці могли б розпочати новий сезон Ла Ліги матчем проти Ельче, але поєдинок перенесли через спалах COVID-19 у таборі суперника.
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