Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про приїзд Міралема П'яніча до табору "блаугранас".

П'яніч відмовив ПСЖ заради Мессі

Нещодавно 30-річний боснієць перехворів коронавірусом, тому не міг вчасно долучитись до передсезонної підготовки з новими партнерами. Нагадаємо, Барса придбала Міралема у Ювентуса влітку за близько 60 млн євро.

Вже 13 вересня каталонці могли б розпочати новий сезон Ла Ліги матчем проти Ельче, але поєдинок перенесли через спалах COVID-19 у таборі суперника.

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