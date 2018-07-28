Пьянич: В Ювентусе Роналду продолжит выигрывать трофеи

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич возлагает большие надежды на вклад Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Мы счастливы, что Роналду в Ювентусе. Через несколько дней он начнет предсезонную подготовку, и я думаю, что Юве совершил большой трансфер.

Команда счастлива, Роналду счастлив, поэтому я думаю, что он продолжит делать то, что и раньше, когда играл за МЮ и Реал.

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Роналду выиграл много трофеев, и я думаю, что он продолжит в том же духе. Он большой игрок, он сильно поможет Юве", – цитирует Пьянича издание ESPN.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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