toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЛЬВОВ - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ

Пьянич: В Ювентусе Роналду продолжит выигрывать трофеи

29 июля 06:00 5 Читати українською
Пьянич: В Ювентусе Роналду продолжит выигрывать трофеи
Миралем Пьянич / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич возлагает большие надежды на вклад Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Мы счастливы, что Роналду в Ювентусе. Через несколько дней он начнет предсезонную подготовку, и я думаю, что Юве совершил большой трансфер.

Команда счастлива, Роналду счастлив, поэтому я думаю, что он продолжит делать то, что и раньше, когда играл за МЮ и Реал.

Роналду получит 2 года тюрьмы условно и штраф в 19 млн евро за неуплату налогов

Роналду выиграл много трофеев, и я думаю, что он продолжит в том же духе. Он большой игрок, он сильно поможет Юве", – цитирует Пьянича издание ESPN.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

Календарь Серии А на сезон 2018/19 – Роналду дебютирует в Вероне

Теги
Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
49
мин
Авангард
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук