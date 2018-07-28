П'яніч: В Ювентусі Роналду продовжить вигравати трофеї

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч покладає великі надії на внесок Кріштіану Роналду в туринський клуб.

"Ми щасливі, що Роналду в Ювентусі. Через кілька днів він почне передсезонну підготовку, і я думаю, що Юве здійснив великий трансфер.

Команда щаслива, Роналду щасливий, тому я думаю, що він продовжить робити те, що і раніше, коли грав за МЮ і Реал.

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Роналду виграв багато трофеїв, і я думаю, що він продовжить в тому ж дусі. Він великий гравець, він сильно допоможе Юве", – цитує П'яніча видання ESPN.

Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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